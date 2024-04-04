馬英九訪廣州中山大學 籲兩岸青年交流

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前總統馬英九昨日結束在廣東的參訪行程。馬英九昨日拜祭了黃花崗七十二烈士墓、到訪廣州黃埔軍校舊址，並與廣州中山大學師生交流，期間不僅泣讀林覺民的與妻訣別書，也做出「總統府」、八年任期等表述，更向兩岸當局喊話青年交流。

在青年節後五日，馬英九昨日到訪黃花崗七十二烈士墓，首先對花蓮大地震表示慰問，然後提到台灣有兩位烈士羅福星、許贊元參加「一一三年前國父孫中山先生領導同盟會在黃花崗起義」。他高度推崇黃花崗之役，指出英勇犧牲的七十二位烈士，拋頭顱、灑熱血，慷慨就義，感動無數人，才有後來推翻清朝、創建民國的辛亥革命。

馬英九也現場唸出林覺民「與妻訣別書」數段內容，期間不斷啜泣，包含「吾至愛汝，即此愛汝一念，使吾勇於就死也。吾自遇汝以來，常願天下有情人都成眷屬；然遍地腥羶，滿街狼犬，稱心快意，幾家能夠？」馬英九強調自己為革命先烈犧牲奉獻的精神感動。

隨後馬英九轉往黃埔軍校舊址參觀。今年是黃埔建軍百年，意義重大，在還原度極高的重建校本部中，馬英九直呼黃埔軍校裝潢風格跟總統府內很像，提到這裡的「深咖啡色」跟自己去年來大陸的時候，在武漢看到的（或指鄂軍都督府）、南京總統府一樣，以及自己在總統府任總統，「我當了八年了嘛」，都是深咖啡色，他還在後續再度向解說員指出自己八年總統任期。

三日下午馬英九率團到廣州中山大學，進行此行首度校園交流。他表示推動兩岸學生交流，是此行最重要的初衷也是他努力的目標，呼籲「兩岸當局都應慎思之、明辨之、篤行之，讓兩岸年輕人有更多認識彼此的機會」。

馬英九也邀請中山大學的師生回訪台灣，由馬英九基金會安排，並允諾「我也會親自陪著你們一起到台灣各地走一走，體驗一下台灣的風土民情」。活動結束後一行人搭機前往陝西西安，晚間降落時由大陸國台辦副主任仇開明接機。

馬英九預計今日上午率全團參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」，並於稍晚與陝西省委書記趙一德會面。