「馬習二會」可望登場 夏立言：危機時刻需對話 避誤判

美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格訪台之際，前總統馬英九正訪陸，美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平通話，馬英九與習近平的「馬習二會」也可望登場，美中台關係受矚目。曾協助促成二○一五年新加坡「馬習會」的國民黨副主席夏立言表示，「愈是危機的時刻愈是需要對話，避免誤判。」

夏立言表示，台灣要維持對兩岸的關係，同時維持對國際社會的關係，「不是零和，且事實證明可行」。

對於馬英九卸任總統後第二度登陸，且可能「馬習二會」，夏立言說，他未與馬英九有任何聯繫，但是愈是危機的時刻愈是需要對話，避免誤判，現在美中台三方都不想蓄意製造糾紛引發衝突，卻又怕意外發生時會讓小事變大事，維持溝通管道是當前目標。

夏立言自二○二一年擔任副主席以來已訪陸九次，剛從大陸返台，明天將第四度訪美。他解釋，這代表國民黨對美、對陸的關係是雙面的兩手處理，這一點和馬政府時期與北京有相當對話，又能參與國際活動，並無二致。

夏立言說，國民黨處理對陸事務的主管赴陸，就是關心廣大台商，傳達台灣民眾的意見給大陸當局，不可能觸及談判，若北京當局聽得進國民黨反映的意見而採取行動，台灣民眾就受惠；「這類頻繁的溝通和交流會持續下去，大家要慢慢習慣。」

夏立言說，哪怕是美中關係處理得這麼不好的時候，雙邊領導人還是希望能通電話，派出部長訪問，乃至民間交流，包含美方在內的國際友人，對於國民黨與中國大陸交流的作法都是樂觀的。

夏此行也將傳遞國民黨推動國會改革、支持中華民國的國防改革等主張，反制民進黨強貼的反美標籤。