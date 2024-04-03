馬英九訪國父故居 提自由、民主、均富、統一的中國

前總統馬英九昨天下午赴廣東中山參訪國父孫中山先生故居，他在致詞時哽咽提到，孫中山帶領民眾革命；雖未直接表述「中華民國」國號，但也提到「自由、民主、均富、統一的中國」，以及「（民國）一一三年」前的中國情況。

馬英九昨在大陸國台辦副主任潘賢掌陪同下參觀孫中山故居，之後到孫中山紀念館獻花，署名「中國國民黨前主席」。

馬英九發表感言說，國父孫中山先生是他一生崇拜的偶像，來到孫中山的故居，內心非常感動，（民國）一一三年前的中國清廷積弱不振，飽受列強欺辱，被迫簽訂許多喪權辱國的不平等條約，國勢危如累卵，孫中山先生領導革命向全中國人民許下自由、民主、均富、走向民族共和，一統中國的承諾，讓人民興奮與感動。

馬英九在談到自由、民主、均富、統一這一段時，明顯哽咽。而這段話的表述，與「國統綱領」前言提到兩岸應「建立民主、自由、均富的共識，共同重建一個統一的中國」，可謂異曲同工。

最後馬英九重申，他深切期望兩岸應共同合作，避免戰爭，致力和平、奮鬥，振興中華，共創和平繁榮，「這也是我們這一輩中國人最大的願望」。

有趣的是，參訪過程中，馬英九反問解說員，孫中山的身高與鞋號，解說員答對身高，但鞋號答不出來，馬則回說「八號」。