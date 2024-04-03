馬英九：避戰是兩岸不可迴避的責任

前總統馬英九昨天在深圳、中山、港珠澳大橋等參訪地點後，晚間在廣州與廣東一把手、中共廣東省委書記黃坤明會面。馬英九強調，避戰和振興中華是兩岸中國人不可迴避的責任；黃坤明則提到孫中山先生「建國方略」的宏願得以實現。

馬英九昨晚與黃坤明會見時指出，廣東ＧＤＰ已突破人民幣十三兆元，廣東同時也是台商投資的第二大省，僅次於江蘇，很感謝廣東方面對在粵台商台企的照顧。

他提到，廣東是國父孫中山的家鄉、革命的起點、反清救國的重要基地，每當想到這裡，便愈發感到心頭沉重，「這些歷史，我們都不該遺忘」。

馬英九強調，兩岸共享中國歷史、擁有同樣的語言與文化，去年他在南京中山陵提出「和平奮鬥、振興中華」的主張，追隨國父「和平、奮鬥、救中國」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華，「這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現」。

他還說，兩岸的未來在這群年輕人手上，相信雙方多對話、多走動，才是消弭誤會、增進合作的最好方式。

黃坤明提到，馬英九一行昨天到了孫中山先生故居及港珠澳大橋，正好印證和反映了中山先生當年「建國方略」的宏願得以實現。

針對馬英九提及自己一九五○年在九龍出生，黃坤明則說「這是我想說的，你跟廣東非常有緣分」；他表示，「南嶺之北是你的家鄉，三湘大地算你的籍，然後你出生在九龍，在我們深圳河以南，算你的貫，籍貫都在我們這裡，然後台灣和我們共處在東海」。

馬英九今天預計將前往黃花崗七十二烈士墓拜謁，並將參訪黃埔軍校舊址，以及與廣州中山大學交流，今天傍晚結束廣東行程，從廣州白雲機場起飛，預計晚間八時降落陝西咸陽機場，開始第二個省分行程。