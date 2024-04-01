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觀察站／馬能否闡述「各自表述」 將成關鍵

聯合報／ 本報記者侯俐安
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九今天啟程前往中國大陸廣東、陝西和北京，展開為期十一天參訪交流，先前傳出馬習二會八日在北京登場。相較民進黨立委諸多嚴詞批評，總統府及海陸兩會相對平和，維持一致以「尊重」為基調。但馬習二會，馬英九是否闡述「各自表述」，習近平如何釋放「和平統一」訊號，將是指標。

總統府僅在日前表達「尊重馬英九個人行程規畫」；陸委會也表達尊重，但不忘呼籲卸任國家元首赴中「自應考量台灣整體社會觀感」，「並向中方反映台灣民意堅持民主自由，捍衛國家主權的堅定立場」。

馬英九去年赴陸祭祖，今年去黃帝陵，黨政相關人士指出，對於馬英九大中華情懷與使命感，縱然與現代國家基於民主自由的核心價值及國際政治有些距離，但無論如何都會尊重。

不過，馬英九雖已卸任，政壇影響力與上次馬習會大不同，但仍非只是一介平凡人。他不僅是「前總統」，其前總統禮遇在五月廿日才會結束，因此站在國家立場，無論如何馬英九仍代表台灣共同的民主價值象徵，仍希望大陸能夠尊重他是「前總統」的身分，並給予應有的禮遇與規格。

至於「馬習二會」談話，黨政人士表示，這次赴陸前，馬英九基金會出面受訪，多次以「一個中國」為基調，但北京早已將九二共識一國兩制畫上等號，意味此行只要「一中」都可以談，馬英九是否有別於上一次馬習會，清楚表達「一個中國、各自表述」將是關鍵。

二○一五年十一月七日下午，馬英九在新加坡會見大陸國家主席習近平，馬英九致詞時提出維繫兩岸和平繁榮現狀五點主張時說，海峽兩岸在一九九二年十一月就「一個中國」原則達成的共識，簡稱「九二共識」。綠營曾質疑馬英九未在習近平面前講「各表」，馬英九也多次澄清並公開逐字紀錄，盼別再誣賴他。

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