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馬英九訪中有助和平 藍批綠只搞對立

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立院黨團28日表態，支持馬英九赴中訪問，稱許他透過溝通，對中國釋出善意。（國民黨立院黨團提供）
國民黨立院黨團28日表態，支持馬英九赴中訪問，稱許他透過溝通，對中國釋出善意。（國民黨立院黨團提供）

「前總統馬英九訪中，就是要對中國釋出善意，民進黨讓兩岸和平穩定的具體作為又在哪？」國民黨立委洪孟楷28日質疑，前總統持續為兩岸和平努力，難道執政黨沒有辦法給祝福跟尊重嗎？民進黨政府應該要拿出具體減緩兩岸對立的對策。對此，民進黨團立委吳思瑤則說，希望馬英九此行盡量避免加入有統戰意涵的活動。

馬會捍衛台人權益

前總統馬英九4月1日啟程訪問中國大陸，傳有望與中共總書記習近平第二次會面，國民黨立法院黨團28日舉行記者會宣示立場，黨團書記長洪孟楷表示，若有馬習二會，正向看待，相信馬英九會捍衛台灣人權益，以人民福祉為優先考量。

「無法和緩兩岸關係的民進黨，沒資格批評馬英九！」洪孟楷說，馬英九訪中，定位是和平之旅，他卸任以後，仍念茲在茲台灣人民權益、中華民國的安全和平，值得國人肯定。民進黨把兩岸關係搞得越來越緊張，無法和緩時，如果連馬英九要前往的和平之旅都還要冷嘲熱諷的話，真的是大可不必。

綠應有和平具體作為

洪孟楷指出，去年馬英九訪中，根據網路民調，有超過7成的民眾支持；根據台灣民意基金會的民調，也有4成的年輕世代肯定馬英九表現。對於前總統持續為中華民國和平努力，難道執政黨沒有辦法給祝福跟尊重嗎？ 民進黨政府應該要拿出具體的對策，因應、緩和緊張的兩岸局勢才是。

黨團副書記長羅智強也說，大家去問蔡英文想不想跟習近平見面，蔡英文也說想。馬英九見面就是賣台，難道蔡英文想跟習近平見面就是好棒棒？他呼籲總統當選人賴清德正向看待馬英九的努力。藍委羅廷瑋則說，因為民進黨執政，兩岸關係對立增加使國軍壓力升高，希望綠營政客想想操作抗中保台造成的後續問題。

綠盼馬宣示台主權

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤回應，從中國到馬辦的態度，不排除有「馬習二會」，若真的有，該行程必須向總統府申報。

她提醒說，馬要盡量避免加入有統戰意涵的活動，馬英九在任何行程中，都應該基於中華民國前總統的身分傳達正確訊息與台灣主流民意訊息，期待馬英九赴中國能為台灣宣示主權。

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