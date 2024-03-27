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馬習2會 傳4月8日北京登場

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰張睿廷陳熙文／台北報導
馬英九（左二）預計四月九日在北京大學演講，傳出四月八日舉行馬習二會。圖為二○一五年馬習會。本報資料照片
馬英九（左二）預計四月九日在北京大學演講，傳出四月八日舉行馬習二會。圖為二○一五年馬習會。本報資料照片

前總統馬英九將於四月一日率青年學子赴中國大陸訪問，是否會與大陸國家主席習近平會晤、進行「馬習二會」備受矚目。傳出「馬習二會」四月八日登場，但馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，相關行程尚在安排，並未定案，不知消息從何而來。

據悉，馬英九預計四月二日前往中山大學演講；飛至陝西後，四月四日出席祭祀黃帝典禮，也會參觀兵馬俑、馬家庄扶風堂；四月九日在北京大學演講，並參觀長城。因此，推估馬習二會最有可能的時間點落在四月八、九日。不過，馬辦並未證實相關消息，詳細地點仍以馬辦與大陸國台辦公布為主。

蕭旭岑昨接受廣播專訪表示，兩岸領導人在兩岸分治六十六年後，於二○一五年十一月七日首次在新加坡會晤，這是歷史重大事件，那場會晤也讓兩岸關係進入新階段，證明兩岸是可以有互信、可以坐下來談；馬英九已無黨職與公職，基於九年前共同締造的重要歷史，當然希望有機會與老朋友碰面。

蕭旭岑表示，為期十一天的訪陸行程還在洽談；這次到廣東，將參訪黃花崗七十二烈士紀念公園、孫中山翠亨村故居；到北京則會與北大學生交流。他說，馬英九規畫二度訪陸前的過程，基於尊重總統府，有先報備、提供約略行程；對於府方尊重並願意提供安全維護安排表達感謝。此外，在宣布出訪前，有向國民黨主席朱立倫報告。

主持人黃暐瀚問，若能見到習近平，會說什麼？蕭旭岑說，馬英九此次訪陸，無論見任何人，都會希望能傳達台灣人心聲；台灣民眾希望兩岸要和平、要交流，不要惡言相向，兩岸能平穩走下去，回到和平發展的繁榮時期，千萬不要發生戰爭。

是否擔心馬習二會被抹紅？蕭旭岑說，民進黨在兩岸關係束手無策，民生問題出那麼多包，還有臉抹紅？他還說，任何阻礙台灣和平、兩岸和平的人，都是牴觸台灣的利益，都是背叛台灣的行為。

民眾黨主席柯文哲則表示，馬訪問中國大陸，「他有一定的高度」，基於對等尊嚴原則，「我不會反對他去」，總是有些事情還是要有人做，自己目前沒有訪問大陸計畫。

行政院長陳建仁表示，如果真有這個機會，希望馬英九能在習近平面前主張台灣是主權獨立國家，捍衛台灣自由民主。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，兩岸關係不是任何人說的算，要聽台灣二三○○萬人民聲音，希望馬英九能夠發揮政治智慧。

蕭旭岑 馬習二會 馬英九

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