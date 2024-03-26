總統任內6度遙祭 馬英九將參加公祭黃帝典禮

前總統馬英九下周將率團訪問中國大陸廣東、陝西與北京，除了參訪中華文化歷史景點與企業，也會出席參加「甲辰年清明公祭軒轅黃帝典禮」等活動並參訪；同時將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子交流。

馬英九去年訪陸行，十二天的行程，走訪南京、武漢、長沙、重慶、上海五城市；今年行程細節雖尚未完整公布，但此行將停留北京，特別引發關注。

馬英九此行也將參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」。上海澎湃新聞報導指出，馬英九在八年總統任內，曾六度參加「遙祭黃帝陵典禮」；多名藍營高層包括連戰、吳伯雄、江丙坤、宋楚瑜等人，也曾赴黃帝陵謁陵祭祖。

報導指出，軒轅黃帝是中華民族的人文初祖，根據「史記．五帝本記」載，「黃帝崩，葬橋山」，橋山位於陜西延安黃陵縣。大陸國務院一九六一年公布的第一批全國重點文物保護單位中，黃帝陵編號古墓葬一號，世稱「天下第一陵」。

據報導，現任台北市長蔣萬安之父、時任國民黨中常委蔣孝嚴也曾到陜西參加清明公祭黃帝大典。

陸委會昨晚以四點回應指出，「對於現有公布的行程，政府給予尊重」。但陸委會強調卸任國家元首赴陸，自應考量台灣整體社會觀感，並向陸方反映台灣民意堅持民主自由、捍衛國家主權的堅定立場；我方也呼籲中共停止對台操作統戰分化。