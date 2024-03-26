聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統任內6度遙祭 馬英九將參加公祭黃帝典禮

聯合報／ 記者鄭媁陳政錄、大陸中心／連線報導
二○一六年中樞遙祭黃帝陵典禮，當時總統馬英九（右）親臨主祭。這也是馬任內第六度參加中樞遙祭黃帝陵典禮。中央社資料照片
二○一六年中樞遙祭黃帝陵典禮，當時總統馬英九（右）親臨主祭。這也是馬任內第六度參加中樞遙祭黃帝陵典禮。中央社資料照片

前總統馬英九下周將率團訪問中國大陸廣東、陝西與北京，除了參訪中華文化歷史景點與企業，也會出席參加「甲辰年清明公祭軒轅黃帝典禮」等活動並參訪；同時將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子交流。

馬英九去年訪陸行，十二天的行程，走訪南京、武漢、長沙、重慶、上海五城市；今年行程細節雖尚未完整公布，但此行將停留北京，特別引發關注。

馬英九此行也將參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」。上海澎湃新聞報導指出，馬英九在八年總統任內，曾六度參加「遙祭黃帝陵典禮」；多名藍營高層包括連戰吳伯雄江丙坤宋楚瑜等人，也曾赴黃帝陵謁陵祭祖。

報導指出，軒轅黃帝是中華民族的人文初祖，根據「史記．五帝本記」載，「黃帝崩，葬橋山」，橋山位於陜西延安黃陵縣。大陸國務院一九六一年公布的第一批全國重點文物保護單位中，黃帝陵編號古墓葬一號，世稱「天下第一陵」。

據報導，現任台北市長蔣萬安之父、時任國民黨中常委蔣孝嚴也曾到陜西參加清明公祭黃帝大典。

陸委會昨晚以四點回應指出，「對於現有公布的行程，政府給予尊重」。但陸委會強調卸任國家元首赴陸，自應考量台灣整體社會觀感，並向陸方反映台灣民意堅持民主自由、捍衛國家主權的堅定立場；我方也呼籲中共停止對台操作統戰分化。

北京大學 吳伯雄 宋楚瑜 江丙坤 蔣孝嚴 蔣萬安 連戰 陸委會 馬英九

延伸閱讀

馬英九訪陸挨批 洪秀柱挺：愛台保台不是綠營政客專利

馬英九下月訪陸 總統府：收到申報將給予必要協助

書中批馬英九不後悔 蘇起：是非重於人情

馬英九再訪陸 民眾黨團：多溝通當然是好事

相關新聞

馬英九下月1日訪陸 「馬習二會」有譜？

前總統馬英九應中國大陸方面的邀請，將於四月一日至十一日率領青年學子，赴大陸廣東、陝西與北京參訪中華文化歷史景點與企業。此...

新聞眼／盼馬英九爭取回復兩岸互不否認治權

前總統馬英九四月上旬將再度訪問中國大陸，值此兩岸僵局未解、美中關係依舊脆弱之際，馬英九再率台灣青年赴陸交流，為低迷的台海...

馬英九訪陸…藍白看好交流 綠盼宣示主權

前總統馬英九接受大陸邀請赴陸交流。國民黨立委賴士葆表示，兩岸關係緊張，馬英九的高度絕對有特別意義，可降低雙方敵意。

總統任內6度遙祭 馬英九將參加公祭黃帝典禮

前總統馬英九下周將率團訪問中國大陸廣東、陝西與北京，除了參訪中華文化歷史景點與企業，也會出席參加「甲辰年清明公祭軒轅黃帝...

新聞幕後／四字暗語 馬習二會水到渠成

前總統馬英九繼去年訪陸，四月將二度登陸，行程包括到北京大學。兩岸適值金廈海域爭議之際，是否有「馬習二會」引起兩岸關注。從...

馬英九訪陸挨批 洪秀柱挺：愛台保台不是綠營政客專利

前總統馬英九下周將率團訪問中國大陸，有媒體報導提及「綠營痛批馬英九的行為，根本對不起台灣人」。中華青雁和平教育基金會董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。