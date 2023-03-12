HBL／光復全勝封王寫二連霸 南山又當「安心亞」
HBL男甲級冠軍戰連兩年上演光復高中對決南山高中的戲碼，衛冕軍光復在2公尺長人鄭名斈、去年「新人王」謝銘駿裡外聯手下，以64：54完成連霸，且是111學年17戰「全勝封王」，以跨學年24連勝迎接隊史第一度的2連霸。
111學年HBL甲級決賽壓軸上演的男子組冠軍戰，場邊眾星雲集，包括副總統賴清德、新竹市市長高虹安、體育署新任署長鄭世忠、體育署副署長洪志昌等都到場；接近滿場球迷見證下，首節光復以18：13領先，南山第二節在徐得祈連飆外線下一度追平，但衛冕軍光復靠中鋒鄭名斈和去年「新人王」謝銘駿裡外連線，半場仍握有34：29優勢。
南山下半場想靠外線追分，但命中率不佳，第三節單節僅拿8分，第四節雖有徐得祈三分球、「3分打」追到49：58，但鄭名斈中距離投進保險分，最後33秒南山葉羿宏飆進外線後仍以54：61落後，光復後衛王威翔22秒兩罰俱中穩住勝果，最終光復就以全年17戰全勝的成績完成連霸。
南山是HBL男甲級「全勤生」，今年已是連10年闖4強，但104學年奪下笑傲男甲的隊史第7冠後，6年來4度打進冠軍戰都以亞軍作收，今年在前冠軍教頭楊宜峰領軍下，昨天靠13記三分彈射下松山高中再闖冠軍戰，但今天外線失準，全場48投僅8中，無奈收下7年來的第5亞。
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