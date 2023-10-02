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國防部：自己國家自己救

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國防部表示，國軍秉持「自己國家自己救」與「備戰不求戰，應戰不避戰」態度，沉著應對各項威脅。圖／本報資料照
國防部表示，國軍秉持「自己國家自己救」與「備戰不求戰，應戰不避戰」態度，沉著應對各項威脅。圖／本報資料照

本報「兩岸關係年度大調查」，如果兩岸發生衝突，四成八民眾相信美國會派兵協防台灣，比去年高出六個百分點。對此，國防部表示，兵役恢復為一年，有助維持台海和平穩定及全民防衛作戰，且美國依據台灣關係法及六項保證，持續協助台灣強化自我防衛能力，民調反映美國維護台海和平穩定及嚇阻中共入侵的政策立場，受到民眾歡迎，國防部表示尊重。

至於美國是否曾談及或允諾兩岸發生衝突時，將派兵協防台灣？國防部表示，國軍秉持「自己國家自己救」與「備戰不求戰，應戰不避戰」態度，以「處處是戰場」思維，融入「時時做訓練」概念，沉著應對各項威脅，同時與友盟深化戰略合作與建立作戰互通性，提升自我防衛能力。

明年起恢復一年制徵兵，國防部表示，為維持台海和平穩定及全民防衛作戰實需，藉恢復義務役一年役期，使役男接受完整、有系統的訓練，提升戰力、強化全民防衛作戰能量。

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