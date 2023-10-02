5成7民眾盼永遠維持現狀 新高

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，五成七民眾主張台灣「永遠維持現狀」，比率創歷次調查新高。此外，民眾西進意願略有回升，願意赴大陸就業者前三年都低於三成，今年增加到三成一。

對於台灣前途的主張，今年調查發現，有一成三民眾希望盡快獨立，一成三傾向維持現況以後再獨立，百分之三主張急統，百分之八主張緩統，五成七希望永遠維持現狀。

和去年的調查結果相比，主張永遠維持現狀者的人由五成三上升至五成七，增加五個百分點，是九十九年以來歷次調查的最高點；主張急統和緩統的比率近四年來變化不大，合計比率都在一成左右；主張急獨和緩獨的比率合計為二成六，比去年減少五個百分點。

調查還發現，民眾西進就業意願在一○七年攀升至四成三的高點後急轉直下，有意願者前三年都低於三成，今年調查回升至三成一。願意到大陸創業的人，同樣在一○七年達到三成高點後，前三年都維持在一成九左右的低點，今年調查回升至二成一。

分析發現，廿至廿九歲和五十至五十九歲世代有意願赴大陸就業者各占三成四及四成，比率較高；至於目前在學學生中，則有四成六不排斥前往大陸就業，較去年增加十二個百分點。

此外，願意讓子女到大陸念書的人前三年都維持在二成八，今年調查略增為二成九，變化不大；一成民眾願意搬到大陸定居，比率較去年相同。

民眾對台灣前途的主張 資料來源／聯合報系民意調查中心