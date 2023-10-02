專家：一年義務役 可提高台安全係數

明年起恢復一年制徵兵，延長兵役能確保台灣國安？專家學者、退將意見兩極。學者認為，若用於灘岸守備，在兩岸戰爭打到登陸階段時，缺乏積極意義；專家則認為，國軍未來的確需要比現階段更多、戰力形成速度更快的「可用之兵」，才可能強化國土防衛作戰。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑反問，以國軍角度而言，恢復一年制徵兵後，要義務役官兵做什麼？國防部提出擔任灘岸守備，但意義不太。兩岸戰爭或打到地面部隊，意謂國軍已失去制空制海權。不如訓練義務役戰時從事糧食運送或搶修跑道，維持海空軍戰力，拖延敵軍登岸時間，在戰爭中才顯得更有意義。

空軍備役中將張延廷表示，民間視中共為紙老虎，是輕敵心態，缺乏全民心防，也沒有全民皆兵，這都不是當兵一年可解決，政府未務實建軍，志願役都搞不定，募兵編現與專精度始終不足，還要搞有戰力的義務役？義務役當五年兵也沒用。

國防安全研究院戰略及資源研究所長蘇紫雲認為，恢復一年制徵兵，可提高台灣安全係數，滿足少子化的人力資源短缺、讓武裝部隊有效運用不同專長，服役一年可滿足基本戰鬥兵能力，退役後編為後備，較能維繫基本戰力。成大海洋科技與事務研究所助理教授施義哲說，科技作戰時代，要有素質較高的服役者駕馭戰術與武器，延長役期有助兵員對戰術、武器性能與技術的經驗累積與延續。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，義務役一年，有助提升防衛戰力。共軍遂行「聯合登島作戰」模式已轉變，越接近二○三五年，甚至是更近的二○三二年，共軍首波攻擊部隊的突擊上陸，將由現行、傳統的兩棲船團登陸模式，逐漸轉變為全方位、全時域、全空域的新攻擊模式；一旦共軍轉型完成，國軍需要比現階段更多、戰力形成速度更快的「可用之兵」，才可能在國土防衛作戰，挫敗共軍企圖。