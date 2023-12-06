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亞錦賽／巴基斯坦先發投手完投 吃鳳梨酥更有力量

中央社／ 台北6日電
巴基斯坦先發投手穆沙拉夫・汗。中華棒協提供
巴基斯坦先發投手穆沙拉夫・汗。中華棒協提供

亞洲棒球錦標賽巴基斯坦今天靠著先發投手穆沙拉夫・汗完投9局僅失1分表現，終場4比1擊敗泰國隊，他笑說，吃了台灣鳳梨酥之後更有力量，未來想成為巴基斯坦首名職棒選手。

亞錦賽預賽B組有日本、菲律賓、巴基斯坦、泰國隊，今天在台北大巨蛋午場賽事，由巴基斯坦對上泰國隊，雖然是2支無緣晉級的隊伍，又是平日中午，不過仍吸引1649名觀眾到大巨蛋觀賞賽事，期間有安打、美技演出等，台灣球迷也不吝給予掌聲。

巴基斯坦的先發投手穆沙拉夫・汗（MusharafKhan）才在4日對日本隊投了2局、48球，休息1天在今天先發對上泰國，又用111球完投9局，僅被敲出4支安打，投1次保送、6次三振，失掉1分，奪下勝投。

穆沙拉夫・汗賽後表示，這是他棒球生涯首次完投，他年僅18歲、身高達196公分，且有美職球探在關注。談到「中1日」演出完投，穆沙拉夫・汗坦言，「只休息1天身體有些疲勞，如果可以再多休2天球速可以投更快。」

不過穆沙拉夫・汗提到，今天場邊有巴基斯坦來的球迷送上台灣鳳梨酥，「吃了鳳梨酥就很有力量，要是有第10局需要我上去投，我還是可以。」穆沙拉夫・汗也指出，球場的場務人員、飯店都會提供清真食物，雖然有點不習慣，但飲食不成問題。

穆沙拉夫・汗是在4年前因為參加了棒球體驗營，從此愛上棒球、開始接觸棒球，目前還是高中生，不過談到未來，他說：「如果有職業球隊選擇我，會選擇職棒，我想成為巴基斯坦第一個到海外打球的職業球員，也想再來台灣、打中華職棒。」

另外，泰國隊陣中的台泰混血林國樑今天更是「中0日」，連續2天登板先發，今天投了71球、先發4局，失掉3分含2責失。賽後林國樑表示，泰國隊陣中投手較欠缺，包括他僅有2人可以當先發，「年輕選手斷層太大，需要更多比賽磨練。」

亞錦賽成棒

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