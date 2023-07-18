溫網／阿爾卡拉斯奪2冠效率史上第3 自曝決勝盤想起費德勒

西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）奪下今年溫網冠軍，他生涯第10次打進大滿貫會內賽，就收集2座大滿貫冠軍，創男子網壇史上第3快紀錄。

網球公開化年代後，有31位選手至少拿到2座大滿貫冠軍，阿爾卡拉斯第10次參賽就贏下第2冠，追平馬克安諾（John McEnroe），只落後納達爾（Rafael Nadal）和韋蘭德（Mats Wilander）的9次；貝克（Boris Becker）和柏格（Bjorn Borg）的8次。

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）參加19次大滿貫會內賽，才拿到第2座大滿貫冠軍；約克維奇（Novak Djokovic）25次；英國名將墨瑞（Andy Murray）30次，瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka）第41次才達成，是31位選手中最長。

阿爾卡拉斯溫網決賽贏得相當辛苦，決勝盤率先破發，接著以5：4領先進入自己的發球局。他近日向《BBC》透露，當下有想到費德勒2019年浪費2個冠軍點，卻被約克維奇逆轉的情況，他當時在心中告訴自己：「請讓我打出人生中最好的發球局！」最終也順利以6：4贏下決勝盤，收下溫網冠軍。