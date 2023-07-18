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溫網／台捷搭檔 創最年長奪冠紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
台灣女網好手謝淑薇與搭檔捷克史翠可娃，於溫布頓女雙決賽擊敗對手，二人興奮相擁。（路透）
台灣女網好手謝淑薇與搭檔捷克史翠可娃，於溫布頓女雙決賽擊敗對手，二人興奮相擁。（路透）

我國女網好手謝淑薇，今年四月復出後不斷用球拍寫驚奇，先在法網和大陸女將王欣瑜以黑馬之姿連勝六場摘冠，台灣時間昨天凌晨再和捷克搭檔史翠可娃奪下溫布頓女雙金盃，除成為大滿貫最年長的女雙冠軍組合，謝淑薇還締造「海峽大滿貫」特別紀錄。

謝淑薇和史翠可娃都是卅七歲，兩人改寫二○二一年美國組合雷蒙和許貝爾的最年長組合紀錄，當時雷蒙卅八歲、許貝爾卅五歲。難能可貴的是，台捷組合去年都缺席整個賽季，但今年回歸就以非種子身分迎接相隔四年的草地大滿貫金盃，連史翠可娃都形容宛如「童話故事」一般。

同年包辦法網和溫布頓女雙冠軍的謝淑薇，也締造特別的「海峽大滿貫」紀錄。

「海峽」指的是分隔英國和法國的英吉利海峽，法網屬於紅土球場，溫布頓是草地賽場，不到兩個月內能在特性完全不同的大滿貫登頂。

溫布頓 溫網 謝淑薇 史翠可娃

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