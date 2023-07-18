溫網／謝淑薇女雙4度封后 創跨屆18連勝

暌違近一年半才重返職業網球賽場，我國網球好手謝淑薇今年四月復出後屢創驚奇；上月法網高捧金盃，昨天凌晨溫布頓決賽再和捷克老搭檔史翠可娃以七比五、六比四力退比利時／澳洲組合梅騰絲／亨特，不但奪下兩人合作第二座大滿貫金盃，謝淑薇更創下溫布頓跨屆十八連勝的超狂紀錄。

溫布頓是謝淑薇成績最好的大滿貫賽。二○一三年她和大陸「金花」彭帥首度打下金盃，一九年和史翠可娃打下第二冠，隔年賽事因新冠肺炎疫情停辦，謝淑薇二○二一年改搭梅騰絲再捧金盃；去年謝淑薇因養傷整年免戰，史翠可娃也因兩年前的秋天產子暫別球場，溫布頓僅是兩人重新合體的第四站。

雖未列種子，但謝淑薇的「鬼之切球」好手感和史翠可娃網前積極搶球，加上兩人絕佳默契，在溫布頓連勝六場，驚奇登頂，除共享六十萬英鎊（約新台幣兩千四百萬元）冠軍獎金，冠軍積分挹注後世界排名也大躍進，謝淑薇從參賽前的廿九名上升到第十一，重登我國「一姊」，史翠可娃排名更狂升兩百四十八名，昨天公布的最新排名是第卅五名。

近三度參加溫布頓，謝淑薇還未嘗敗績，她笑說心態放鬆是關鍵，「沒有期待（冠軍），但沒有什麼可以比這更好的了。」這是她生涯第六座大滿貫，兩座在法網打下，四座在溫布頓，今年接連拿下法網和溫布頓冠軍，更創下特別的「海峽大滿貫」。

連同昨天的草地大滿貫金盃，台捷組合生涯各拿到卅二座巡迴賽層級冠軍，其中十冠是一起打下。確定今年美網後退役的史翠可娃透露，去年自己主動傳簡訊給謝淑薇，邀約在今年溫布頓合拍，「現在我們打下獎盃，很瘋狂，真的很瘋狂」。