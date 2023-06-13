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法網／男單第一人 小約奪23座大滿貫

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
約克維奇在法網男單封王，並贏得生涯第23座大滿貫，興奮指著衣服上的「23」。（法新社）
約克維奇在法網男單封王，並贏得生涯第23座大滿貫，興奮指著衣服上的「23」。（法新社）

塞爾維亞名將約克維奇昨天凌晨再度締造歷史，面對連兩年打進最終戰的挪威好手魯德，小約歷經90分鐘「搶7」大戰先下一城後再連搶2盤，直接以7：6（7：1）、6：3、7：5登頂。小約仰躺紅土地上迎接生涯第23座大滿貫，男網最多大滿貫金盃、法網最年長冠軍、世界球王寶座和4大滿貫「全滿貫」紀錄，且每場至少3冠。

小約今年澳網打下破紀錄第10冠後，22座大滿貫追上「西班牙蠻牛」納達爾，並列男網第一；今年納達爾因身體因素放棄挑戰法網連霸，列第3種子的小約則是一路過關斬將，包括4強賽擊敗頭號種子「小蠻牛」阿爾卡拉斯，昨天再直落三擊敗列第4種子的魯德，迎接史無前例的23座大滿貫。

36歲的小約也改寫納達爾去年紀錄，成為法網史上最年長的冠軍，今天開啟個人第388周「世界球王」的小約強調，追尋大滿貫的旅程還沒結束，「我感覺若還可以贏下大滿貫，為何要考慮結束已經進行20年的生涯。我還是充滿動力，有動力在大賽中打出最佳表現。」

小約23座大滿貫包括10座澳網、7座溫布頓、3座美網，以及昨入袋的第3座法網金盃。今年溫布頓7月3日登場，小約有機會追平「瑞士特快車」費德勒8冠紀錄。

握有20座大滿貫的費德勒退役，納達爾已宣布今年法網、溫布頓都不參賽，小約自然成溫布頓奪冠大熱門。

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