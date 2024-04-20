Buffet第2人422元、環保杯折15元！20家up「2024世界地球日優惠」飯店、餐廳、手搖飲一同響應

響應4月22日世界地球日（Earth Day），台灣各界為響應環保，餐飲品牌、飯店業者、手搖飲料店家紛紛祭出相關好康，2024年世界地球日的主題是「多一塑不如少一塑」（Planet vs. Plastics），邀大家一同環保愛地球！

◎麥當勞：「舉杯之勞做環保」借循環杯再送中杯可樂

圖／麥當勞提供

即日起至4/22，麥當勞發起「舉杯之勞做環保」期間內在麥當勞門市拍下使用循環杯、內用杯或自備環保杯的照片，就有機會抽中「四盎司牛肉堡」電子兌換券；即日起至5/14，到麥當勞借循環杯，還可以免費獲得中杯可口可樂，快揪朋友舉杯愛地球！

◎摩斯漢堡：世界地球日套餐優惠

即日起至4/30，摩斯漢堡展開世界地球日限定優惠，活動期間小套餐「超級大麥杏鮑菇珍珠堡+冰紅茶(L)」優惠價99元、「摘鮮綠摩斯炸蝦堡+冰紅茶(L)」優惠價109元，邀請大家一同吃蔬食愛地球。

圖／摩斯漢堡提供

◎六福萬怡酒店：Buffet第二人只要422元

圖／六福旅遊集團提供

即日起至4/30，六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出「永續『食』尚愛地球」活動，凡賓客於週一至週五平日午餐餐期用餐，並與世界地球日手拿板合照，公開分享在社群平台響應活動，即可享雙人同行第二人餐費優惠價422元，與免收一成服務費的雙重加碼。

◎福隆福容飯店：持火車票根享住房折500元，加碼贈環保餐盒1個

圖／福容大飯店提供

即日起至12/31，福容福隆店推出「地球保衛讚環保行動計畫」，只要入住福容福隆店官網任一套裝住房方案，選擇不提供備品服務，以及入住時出示抵達福隆站的火車票或台灣好行票根，即可享住房500元折扣優惠，再加碼贈送環保餐盒1個。

◎汐止富士大飯店：入住指定房享有9.5折優惠

圖／富士大飯店提供

富士大飯店推出「環保愛地球」住房專案，入住指定房型即可享9.5折優惠，不提供一次性塑膠類製品，並邀大家關閉不必要的照明設備，共同打造零塑膠的未來。

◎凱撒飯店連鎖：入住環保主題住房專案，贈星巴克咖啡

圖／凱撒飯店提供

凱撒飯店連鎖聯合台北凱撒、板橋凱撒、台北凱達、內湖凱旋、台北與台南趣淘漫旅等飯店推出環保主題住房專案，提倡客房不提供一次性備品。

即日起至6/30，推出環保主題住房專案包含：

．入住台北凱撒連續兩晚、每晚3,250元起，每房贈送熊嗨星樂園兌換券及Drink Bar咖啡飲品抵用券。

．入住板橋凱撒連續兩晚、每晚4,500元，贈自助式早餐及綠色旅人包。

．入住台北凱達每晚2,488元起，贈送星巴克咖啡服務飲品、國際旅客連住三晚再加贈一日票悠遊卡。

．入住內湖凱旋則是推出四人房每晚4,038元起，贈送早餐、法國頂級浴鹽、精美紅酒等。

．入住台北趣淘漫旅連續入住兩晚、每晚2,650元，贈送復古茄芷袋、環保餐具及馬克杯

．入住台南趣淘漫旅每晚3,000元起，贈送早餐、曾文水庫門票及6大極限運動體驗。

◎台中福華大飯店：住宿下殺25折起、餐券59折起

圖／台中福華提供

台中福華大飯店為響應永續環保，2024春季線上旅展一改以往的紙本票券，全新推出減紙減碳電子e化線上旅展，即日起至6/30止, 推出春季線上旅展，住宿下殺25折，餐券59折起，還有住宿餐飲通用券買6,000送3,000等超值優惠。

◎爭鮮餐飲集團：一日走萬步，享旗下品牌優惠

爭鮮餐飲集團集合旗下品牌針對世界地球日推出相關優惠，呼籲民眾以步行減碳來愛護地球，即日起至4/22，任一日步行10,000步以上之民眾，於4/22、4/23出示證明(例如手機計步記錄等)，可至爭鮮旗下品牌享各項優惠。

圖／爭鮮餐飲集團提供

．爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS：消費滿100元送清茶1盒。

．爭鮮gogo：消費滿150元送公仔煎餅1包。

．定食8：消費滿200元送茶碗蒸1個。

．MAGiC TOUCH：消費即送蘋果醋或葡萄醋飲2包。

◎cama cafe：使用環保杯，指定三款飲品現折15元

圖／cama cafe'提供

camacafe響應世界地球日，4/22至4/28推出環保杯優惠，只要自備環保杯到店購買大杯精品手沖「莓果女伶」、「堅果爵士」或「黃金曼特寧」三款飲品，除了原本的5元環保杯折扣外，再額外加碼折扣10元。

◎七盞茶：攜帶環保杯 兩款飲品免費升級大杯

圖／七盞茶提供

台灣在地品牌連鎖手搖飲「七盞茶」，特別舉辦地球日活動，民眾只要在世界地球日（4/22）當天，攜帶環保杯至全省門市購買「白玉珍奶紅」或「仙草凍烏龍奶」，即享有免費升級大杯活動優惠，心動價只要45元。

◎麻古茶坊：限時優惠「瓶裝量大杯價」

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊舉辦「MACU愛地球 梅好加橙」限時優惠，實踐環保共好「瓶裝量大杯價」，一起喝出環保新鮮感。第一波4/22至4/23，凡憑Facebook或Instagram指定活動截圖，並購買指定「蕃茄梅蜜系列」(L杯)，立即免費升級麻古美口瓶裝，等於瓶裝量大杯價；第二波4/24至4/25，凡憑Facebook或Instagram指定活動截圖，持麻古美口瓶回購柳橙果粒茶(瓶裝)/翡翠柳橙(瓶裝)，即享回購價再打8折優惠。

◎迷客夏：攜帶環保杯門市購買飲品，優惠最高折15元

圖／迷客夏提供

迷客夏重視環保永續，世界地球日當天攜帶環保杯至迷客夏門市購買飲品可享最高折10元優惠，若購買葡萄初戀季系列再加碼最高折抵15元，4/22當天至迷客夏門市使用ECOCO點數，即有機會抽中迷客夏限量環保吸管或KINGJUN聯名琺瑯杯；此外，即日至4/21到迷客夏指定門市，消費葡萄初戀季系列，買6杯就送KINGJUN聯名雲朵帆布袋或聯名琺瑯杯。

◎大苑子：攜手品木宣言 打造「超植永續體驗站」

圖／大苑子提供

大苑子攜手品木宣言一同響應地球月，即日起至5/10在大苑子市府夢想店打造了「超植永續體驗站」，用「品木宣言x大苑子」的超植聯名飲品—愛文翡翠，一秒有如置身大自然，體驗植物帶來的療癒能量，除了可拿到「超植聯名杯」，來大苑子買飲料就送品木宣言的折價券，到櫃就送試用包的活動(相關詳情)。

◎HOLA：推出「永續米奇玩偶」響應

圖／HOLA提供

HOLA和樂家居提倡減塑，推出「永續米奇玩偶」迪士尼黑標系列，枕芯填充選用100%廢棄塑料再生紗，外表拼接軟木布，搭配磁吸式手掌，可以擺出可愛姿勢。

◎高鐵：送3600株寶島原生樹苗

高鐵公司將於4月22日「世界地球日」，在桃園、台中、左營高鐵站，共送3600株寶島原生樹苗。圖／高鐵公司提供

台灣高鐵公司響應世界地球日，舉辦2024「共植美好」低碳永續行動，4/22當天上午10時半至中午12時，在高鐵桃園、台中及左營站三站，分別送出1200株寶島原生樹苗，總數達3600株，歡迎旅客自備環保袋領取。

◎Uber：Uber Eats推出綠色餐飲、Uber App全新減碳量預估功能

圖／Uber提供

Uber Eats宣布攜手平台上近1,200間環境友善商家推出綠色餐飲，用戶於精選商家消費單筆訂單金額滿299元可享50元優惠折抵或購買指定品項可享8.5折優惠；Uber One會員再加碼輸入「愛地球」序號，且消費單筆訂單金額滿299元可再享60元優惠折抵；另，Uber App推出「減碳量預估」全新功能，鼓勵消費者響應永續行動。