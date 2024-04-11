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超潮跨界！ 大苑子4款「愛文芒果系」限定飲品 攜手品木宣言推超「植」聯名杯、進駐市府夢想店

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／大苑子、品木宣言提供
圖／大苑子、品木宣言提供

準備迎接炎炎夏日，大苑子芒果季」率先開跑了，全門市即起上市，特別選用屏東枋山、枋寮打造4款新鮮「愛文芒果」限定飲品；更首度跨界攜手擁有相同愛護自然及永續發展理念的「品木宣言」合作推出「大苑子x品木宣言 超植地球月」，帶來最潮綠色聯名！

品木宣言聯名紙杯(周依設計)。圖／大苑子提供
品木宣言聯名紙杯(周依設計)。圖／大苑子提供

大苑子今年的芒果季共推出4款芒果系飲品和1款鮮奶酪，包括：超夯現打芒果冰沙搭配滿滿芒果果肉的「愛文芒果冰沙」；芒果與回甘的茉香綠茶搭配「愛文翡翠」；喝得到芒果丁與100%台灣有機銀耳的「愛文蜜朵朵」；鮮採愛文芒果配上阿拉比咖冷萃咖啡的「愛文鮮果咖啡」，以及許慶良鮮奶酪作為基底，淋上特選枋山枋寮的愛文芒果熬製而成的芒果泥的「許慶良芒果鮮奶酪」。

愛文芒果冰沙(售價中杯/95元、大杯/130元)。圖／大苑子提供
愛文芒果冰沙(售價中杯/95元、大杯/130元)。圖／大苑子提供

愛文翡翠(大杯/75元、超大杯/110元)。圖／大苑子提供
愛文翡翠(大杯/75元、超大杯/110元)。圖／大苑子提供

愛文蜜朵朵(大杯/95元)。圖／大苑子提供
愛文蜜朵朵(大杯/95元)。圖／大苑子提供

愛文鮮果咖啡(中杯/80元)。圖／大苑子提供
愛文鮮果咖啡(中杯/80元)。圖／大苑子提供

同時，大苑子攜手品木宣言一同響應地球月，即日起至5/10於市府夢想店打造了「超植永續體驗站」，除了可拿到「超植聯名杯」，來大苑子買飲料就送品木宣言的折價券，到櫃就送試用包的活動，更有機會獲得大苑子招待的100%新鮮純素又著時芒果飲品、品木宣言明星商品-靈芝水、品木宣言環保托特包，詳情可關注大苑子粉專及品木宣言IG，一同共好愛地球。

圖／大苑子提供
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