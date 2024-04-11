超潮跨界！ 大苑子4款「愛文芒果系」限定飲品 攜手品木宣言推超「植」聯名杯、進駐市府夢想店
準備迎接炎炎夏日，大苑子「芒果季」率先開跑了，全門市即起上市，特別選用屏東枋山、枋寮打造4款新鮮「愛文芒果」限定飲品；更首度跨界攜手擁有相同愛護自然及永續發展理念的「品木宣言」合作推出「大苑子x品木宣言 超植地球月」，帶來最潮綠色聯名！
大苑子今年的芒果季共推出4款芒果系飲品和1款鮮奶酪，包括：超夯現打芒果冰沙搭配滿滿芒果果肉的「愛文芒果冰沙」；芒果與回甘的茉香綠茶搭配「愛文翡翠」；喝得到芒果丁與100%台灣有機銀耳的「愛文蜜朵朵」；鮮採愛文芒果配上阿拉比咖冷萃咖啡的「愛文鮮果咖啡」，以及許慶良鮮奶酪作為基底，淋上特選枋山枋寮的愛文芒果熬製而成的芒果泥的「許慶良芒果鮮奶酪」。
同時，大苑子攜手品木宣言一同響應地球月，即日起至5/10於市府夢想店打造了「超植永續體驗站」，除了可拿到「超植聯名杯」，來大苑子買飲料就送品木宣言的折價券，到櫃就送試用包的活動，更有機會獲得大苑子招待的100%新鮮純素又著時芒果飲品、品木宣言明星商品-靈芝水、品木宣言環保托特包，詳情可關注大苑子粉專及品木宣言IG，一同共好愛地球。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言