強打聯名來了！「可不可熟成紅茶」跨界三方推萌系「2款新飲品+4款插畫杯身」 加碼限時7天買一送一

可不可新聯名！人氣連鎖手搖「可不可熟成紅茶」將攜手國際時尚品牌「CASETiFY」和台灣插畫品牌「noii noii」跨界三方聯名，推出2款新飲品、4款插畫杯身杯膜，以及聯名環保杯、城市限定店卡、主題店鋪貼紙包等，讓你邊喝手搖邊走進質感生活裡。

可不可最新2款聯名飲品「紅玉熟成」與「茉玉春蘋」

本次跨界合作「可不可熟成紅茶」推出以特等獎紅玉紅茶和經典熟成紅茶組合的「紅玉熟成」，入口回甘帶有薄荷及肉桂香氣；而另一款新品「茉玉春蘋」則融合紅玉熟成與清新蘋果汁、茉莉茶凍，每一口都有如漫步春日蘋果園中的美好滋味。此2款新飲品都將於4/11起於全台門市開賣。

可不可最新2款聯名飲品「紅玉熟成」與「茉玉春蘋」。圖／可不可熟成紅茶提供

質感聯名周邊「(hoo)da不銹鋼環保杯」與「CASETifY手機殼與電子配件」

手搖控必備！可不可「(hoo)da不銹鋼環保杯」將於4/11上午10點起於可不可門市及線上商城販售，除了長效保冷/溫6-12小時和方便引用的彈跳吸管等特點外，繽紛可愛的瓶身設計更為日常提升療癒感。而電子迷最愛的「CASETifY」手機殼、藍芽耳機保護殼、磁吸卡套和手機支架等配件也同樣推出聯名款，看得到小兔Bunny和松鼠Sosu的可愛身影，且凡購買任一聯名商品即可獲得門市限定「超級幸運刮刮卡」，有機會抱走最大獎「可不可熟成紅茶」365天喝到飽券（詳情請洽CASETiFY門市人員）。

本次聯名「(hoo)da不銹鋼環保杯」將於4/11上午10點起於可不可門市及線上商城販售。圖／可不可熟成紅茶提供

聯名款CASETifY手機殼、藍芽耳機保護殼、磁吸卡套和手機支架等配件都看得到Bunny和Sosu的可愛身影。圖／可不可熟成紅茶提供

聯名「杯身杯膜」與插畫家設計「打卡主題店」

新飲品配新包裝！本次聯名共推出4款插畫家設計杯款及杯膜，以noii noii經典「兔子Bunny」與「松鼠Sosu」為靈感，獨家設計可不可限定「Skating Bunny滑板兔」。更於可不可「台北晴光店」、「台中精誠店」、CASETiFY STUDiO「新光三越台北南西店三館」品牌概念店及海外的可不可「香港海港城店」等門市打造主題門店設計，喝手搖兼拍照打卡炫一波。

聯名杯身與杯膜。圖／可不可熟成紅茶提供

聯名主題門市示意圖。圖／可不可熟成紅茶提供

聯名主題門市示意圖。圖／可不可熟成紅茶提供

可不可特別與Uber Eats外送平台合作，於4/11至4/17推出「紅玉熟成」和「茉玉春蘋」嘗鮮甜甜優惠，同品項「大杯買1送1」，每筆至多買3送3，每日限量、優惠組數售完為止。

圖／可不可熟成紅茶提供

霸氣加碼：滿額贈插畫家限量「貼紙包」和會員集點贈「優惠券」

為慶跨界聯名盛大登場，4/11至5/12期間，到可不可全台門市消費任一聯名新品「茉玉春蘋」、「紅玉熟成」即可獲得數位集點卡，每杯飲品贈1點，集滿指定點數可兌換「優惠券」，如「CASETiFY200元折價券」、「可不可周邊商品100元折價券」與「可不可飲品10元折價券」等。此外，只要在可不可門市消費滿額（會員滿150元、一般消費者200元）就送「noii noii插畫家貼紙包」。

不僅如此，這次三方聯名還設計了北中南城市限定「3款菜單店卡」，卡片藏有可愛插畫角色，收集完成還能拼接成森林樂園圖樣。更多聯名最新消息與活動可關注可不可官方Facebook粉絲團及官網。

消費滿額贈「noii noii插畫家貼紙包」。圖／可不可熟成紅茶提供

可不可北中南城市限定「3款菜單店卡」。圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅茶 x CASETiFY x noii noii 三方聯名活動資訊

【集點活動｜新品限定會員數位集點活動】

活動時間：2024/4/11～5/12

活動內容：凡於全台可不可熟成紅茶門市購買任一杯聯名新品「春蘋紅茶/紅玉熟成」即可獲得數位集點卡一張

1.集滿2點｜可不可聯名周邊商品100元折價券（700份）

2.集滿4點｜CASETiFY 200元折價券乙張（500份）

3.集滿6點｜可不可10元折價券乙張（300份）

備註：數量有限、贈完為止；CASETiFY 200元折價券將於指定日期匯入會員帳號內

【滿額贈｜消費贈插畫家貼紙包】

活動時間：2024/4/11起

活動內容：凡於全台可不可熟成紅茶門市來店消費滿額即贈「noii noii插畫家貼紙包」

1.會員門檻｜單筆消費滿150元並出示會員行動條碼即可獲得

2.一般消費者門檻｜單筆消費滿200元即可獲得

備註：數量有限、贈完為止；每人每筆限贈一次，隨機不挑款、不累贈

【主題店鋪｜插畫家打卡設計店】

活動時間：2024/4/11～6/10

活動地點：

可不可 台北晴光店｜台北市中山區雙城街15-5號

可不可 台中精誠店｜台中市西區精誠路7號

可不可 香港海港城店｜九龍海港城海運大廈地下OTG49號鋪

【新品嘗鮮｜Uber Eats限定買1送1】

活動時間：2024/4/11～4/17

活動內容：凡於活動期間購買檔期新品「紅玉熟成」與「茉玉春蘋」大杯享同品項買一送一

備註：菜單品項需出現買一送一綠色字樣，如未有字樣表示優惠已兌換完畢；優惠規則以Uber Eats為準