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大苑子「夏日搖滾」超潮聯名新品！ 愛文翡翠+Häagen-Dazs草莓抹茶脆皮雪糕 一口冰棒+一口飲料絕妙美味
今夏再出招！ 大苑子繼日前推出4款「愛文芒果系」超潮跨界飲品，最新宣布全新推出超潮聯名-大苑子 X Häagen-Dazs「夏日搖滾」全新飲品，於4/20上市！
源自於對美食創新相同的熱愛，大苑子選用最著時新鮮的芒果季飲品，具有香甜清新風味的「愛文翡翠」，搭配一整支綿密口感的「Häagen-Dazs草莓抹茶脆皮雪糕」，結合成「夏日搖滾」最新飲品，獨享價129元，可同時嚐到一口冰棒+一口飲料絕妙美味組合。
同時歡慶大苑子 X Häagen-Dazs新品上市，同步回饋給消費者，於大苑子官方粉絲專頁推出驚喜活動，只要加入參與分享，就有機會獲得Häagen-Dazs貴賓品嘗券-結合5種冰淇淋的花之戀曲聖代！
另外，大苑子23生日慶進入最後倒數，至2024/5/2止。下載大苑子APP，於周一APP將推出人氣飲品最低49元超狂生日慶優惠，鳳梨系列、芒果系列、當季著時飲品，最高享有65折優惠！
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