快訊

415供電危機代價出爐！台電認了砸2400萬元買電 稱「離島發電更貴」

美CIA局長示警：習近平決心「掌控台灣」 美國須認真看待

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大苑子「夏日搖滾」超潮聯名新品！ 愛文翡翠+Häagen-Dazs草莓抹茶脆皮雪糕 一口冰棒+一口飲料絕妙美味

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

今夏再出招！ 大苑子繼日前推出4款「愛文芒果系」超潮跨界飲品，最新宣布全新推出超潮聯名-大苑子 X Häagen-Dazs「夏日搖滾」全新飲品，於4/20上市！

源自於對美食創新相同的熱愛，大苑子選用最著時新鮮的芒果季飲品，具有香甜清新風味的「愛文翡翠」，搭配一整支綿密口感的「Häagen-Dazs草莓抹茶脆皮雪糕」，結合成「夏日搖滾」最新飲品，獨享價129元，可同時嚐到一口冰棒+一口飲料絕妙美味組合。

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

同時歡慶大苑子 X Häagen-Dazs新品上市，同步回饋給消費者，於大苑子官方粉絲專頁推出驚喜活動，只要加入參與分享，就有機會獲得Häagen-Dazs貴賓品嘗券-結合5種冰淇淋的花之戀曲聖代！

另外，大苑子23生日慶進入最後倒數，至2024/5/2止。下載大苑子APP，於周一APP將推出人氣飲品最低49元超狂生日慶優惠，鳳梨系列、芒果系列、當季著時飲品，最高享有65折優惠！

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

編輯推薦

大苑子 抹茶

相關新聞

「Elite Bakery 」母親節限定6吋蛋糕免800元！永生花禮盒9折，滿額再贈2599元100ml擴香

六福旅遊集團旗下「Elite Bakery 一禮烘焙及Elite Concept 一禮莊園」推出多項母親節限定優惠。一禮烘焙以法國頂級材料製作的「莓好時光」母親節蛋糕，結合草莓、法式杏仁餡及奶露，售價780元，提供親取或宅配服務。更狂一禮莊園推出多款花禮，享9折優惠，並滿6000元贈送品牌擴香100ml一瓶，趕快寵愛媽咪了啦！

大苑子「夏日搖滾」超潮聯名新品！ 愛文翡翠+Häagen-Dazs草莓抹茶脆皮雪糕 一口冰棒+一口飲料絕妙美味

大苑子「夏日搖滾」超潮聯名新品！ 愛文翡翠+Häagen-Dazs草莓抹茶脆皮雪糕 一口冰棒+一口飲料絕妙美味

星巴克「連3日買1送1」！每日限定9小時 一連喝到週日

又有買一送一！星巴克「截圖好友分享」活動到今(17)日晚間8點，沒想到緊接著再度於4/19起推出「連3日買一送一」，直接一連喝到週末。

獨一無二獻給媽咪！ 瞇瞇眼「全生乳波士頓派」母親節雷雕版限定 美味療癒榮登IG熱搜

迎接5月母親節的到來，先來看看近期整理的5款夢幻「花漾」母親節蛋糕、7家「華麗版」母親節飯店蛋糕，每一款都美得讓人愛不釋手。再向大家推薦一款充滿獨一無二驚喜感的瞇瞇眼「全生乳波士頓派」，簡約高雅的外觀

最後2天！義美「巧克力酥片霜淇淋」買1送1　IU最愛「義美小泡芙」走出國門上架美國賣場

高CP值霜淇淋聖代買一送一！義美食品「巧克力酥片節」歡樂登場，4/18前「巧克力酥片霜淇淋聖代」買一送一，屬於三強合奏的甜蜜滋味。此外，最經典的義美小泡芙也走出國門，...

限時2天衝了！ 「GODIVA巧克力霜淇淋」睽違4年再推「買1送1」

限時2天衝了！ 「GODIVA」睽違4年再推「霜淇淋買1送1」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。