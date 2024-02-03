捕捉AI教父美食旋風！ 快跟著黃仁勳打牙祭 小吃愛店一次盤點

晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳一年內四度訪台，從小在美國長大的他，不只造訪餐館、還最愛逛夜市小吃，招牌全身黑衣勁裝加上親民的作風，讓光顧過的餐館小吃，在他的加持下，生意連翻幾倍好到爆表，每每現身皆屢屢造成轟動！

多次出沒夜市被捕獲也引發熱議，一起來看看有哪些愛店、小吃店是「AI教父」的心頭好，快跟著身價破兆的黃仁勳一同打牙祭吧！

●花娘小館

圖／翻攝自花娘小館臉書

最愛的台灣小館子莫過於「花娘小館」川菜餐廳，已經三度前往用餐被認出的黃仁勳，也曾公開稱讚他最喜歡的名菜「蒼蠅頭」，並形容「名字很可怕但非常好吃」。

自從有了黃仁勳加持後，「花娘小館」生意超興隆，被民眾抱怨電話永遠打不通，花娘小館粉絲專頁日前發文致歉，表示人手不足，建議民眾利用臉書私訊的方式留下欲訂位時間及人數，以加速小編處理訂位流程。

花娘小館

地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓

電話：02-2718-4469

●鄒記食舖

圖／翻攝自鄒記食舖臉書

來台參加尾牙的黃仁勳，日前被目擊出現在號稱台北最難預約私廚餐廳「鄒記食舖」，同桌用餐的賓客各個來頭不小，包含了台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里等名人，共同前往嘗鮮。

全預約熟客制的「鄒記食舖」，以江浙手路菜聞名，店內一次只能接待2桌客人，一桌12人，包括鴻海集團創辦人郭台銘、富邦集團董事長蔡明忠、前副總統蕭萬長等政商名流都曾是座上賓。

鄒記食舖

地址：台北市松山區復興北路313巷43號

電話： 02-2546-5980

●富霸王豬腳

圖／翻攝富霸王極品豬腳臉書

黃仁勳上回來台參加鴻海科技日，之後跑到台北四平商圈排隊名店，品嚐被網友讚賞為台北市最好的「富霸王豬腳」，豬腳口感軟糯，充滿膠質，肉質細嫩卻不油，滷汁清甜而不膩，甚至經過長時間的烹煮但仍保持肉的鮮甜。

富霸王極品豬腳

地址：台北市中山區南京東路二段115巷20號

電話：02-2507-1918

●五燈獎豬腳

圖／翻攝五燈獎豬腳魯肉飯臉書

黃仁勳也去過新北三重的「五燈獎」豬腳，被問到是不是對豬腳情有獨鍾？黃仁勳表示是爸媽很喜歡。新北豬腳名店的「五燈獎」，其滷肉飯也相當有名，更曾獲得韓國廚神白鍾元推薦為必吃美食。

五燈獎豬腳魯肉飯

地址：新北市三重區自強路一段119號

電話：02-2984-3029

●牛耳精緻麵館

圖／翻攝牛耳精緻麵館臉書

黃仁勳去年6月被直擊到內湖「牛耳精緻麵館」品嚐牛肉麵，今年1月也被電視台直擊，他帶著爸媽大啖牛肉麵，一行人點了五碗半筋半肉。位於台北捷運西湖站的牛耳精緻麵館，除了牛肉麵，還有炸醬麵、榨菜肉絲麵、水餃等麵食，是內湖科學園區上班族必吃的排隊美食餐廳。

牛耳精緻麵館

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號

電話：02-8797-3200

●寧夏夜市、饒河街夜市

圖／寧夏夜市自治會提供

黃仁勳多次逛寧夏夜市被民眾發現，曾吃了知名「豆花莊」及「詹記水果」，表示特別懷念台南的薑汁番茄盤。更為了蚵仔煎連續兩天造訪，最後總算如願吃到蚵仔煎的他，大讚吃得很開心。一路走走停停和民眾打招呼及合照，對於粉絲上前求合照也來者不拒。

而他去年5月受邀到台大畢業典禮及COMPUTEX演講，抵台不久就被粉絲捕捉逛饒河夜市，不忘手上提著一袋麻花捲。在COMPUTEX演示生成式AI應用時，還不忘向AI說「臭豆腐是夜市最棒的美食。」

圖／寧夏夜市自治會提供