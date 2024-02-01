「2月飲品優惠」開喝！ 星巴克買一送一、摩斯紅茶買30送30、抽50嵐環保杯、喝完珍煮丹看展去

迎接春節假期，用飲料優惠痛快開喝！ 為大家整理連鎖飲料優惠放送，有星巴克、七盞茶買一送一、摩斯紅茶買30杯送30杯、抽50嵐環保杯、喝完珍煮丹去看樋口裕子展等，讓大家放假盡情喝，還有超應景又可愛的迪士尼、熊本熊紅包袋等你來拿！

●摩斯漢堡

摩斯漢堡推出「大杯紅茶買30杯送30杯」限量優惠。圖／摩斯漢堡提供

MOS Order APP於2/5「安心取溫馨送」春節優惠，有經典大杯冰紅茶「買30杯送30杯」優惠，限量1000組，售完為止。而2/5至2/29，同步加碼「安心過好年」咖啡優惠方案，一樣在APP祭出「大杯拿鐵咖啡」或「中杯卡布奇諾」或「摩斯紅茶歐蕾」3杯套組優惠價皆為168元，限量2000組。

●星巴克

圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉專

星巴克「椰奶那堤好友分享」，星禮程會員即日起至2/6使用行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「一起喝椰奶那堤」，大杯（含）以上冰熱、容量一致的「椰奶那堤」買一送一。本活動期間不限購買次數，每筆訂單限優惠1組，僅限使用APP行動預點點購支付；外送平台foodomo自即起至2/15的每週三到五(不包含2/7～2/14)，享有特大杯冰熱、風味一致的「那堤、經典紅茶那堤、美式咖啡」買一送一。

●七盞茶

圖／七盞茶提供

手搖飲「七盞茶」和萬丹鮮乳聯名，推出兩大情人節特調「巧巧喜歡你」、「日日想你」於2/1正式上市，並且只要在2/1至2/15，於全台七盞茶門市購買限定聯名飲品，即可享有買一送一優惠。

「橙意多樂絲」是柳橙汁加上多多的組合，柳橙的香氣加上多多的蜜甜。「西柚多樂絲」是西柚汁加上多多的組合，而「蔦綠多樂絲」則是蔦日子的梔子花茉莉綠加上多多

●蔦日子

圖／蔦日子提供

手搖飲「蔦日子」響應環保，全面更換「人生系列」新紙杯，並於2/1至2/7起推出柳橙汁加上多多的「橙意多樂絲」、西柚汁加上多多的「西柚多樂絲」及梔子花茉莉綠加上多多「蔦綠多樂絲」，快閃優惠凡任選二杯，第2杯8折，價低者優惠。

●再睡5分鐘

圖／再睡5分鐘

再睡5分鐘推新春好禮優惠，即日起至2/13只要會員購買棉被厚奶蓋品項，即有機會抽中「一個月奶蓋」系列飲品；即日起至2/17於再睡5分鐘線上點餐平台，票選最喜歡的奶蓋風味飲品，即可獲得棉被厚奶蓋系列飲品大杯第2杯半價券；同一期間還有購買棉被厚奶蓋系列飲品大杯，即享「棉被厚奶蓋買5送1」。(贈送飲品限現場折抵，不得寄杯)

●TEA TOP

圖／TEA TOP提供

TEA TOP 第一味推出「竹香白柚飲」新品，以台灣竹香烏龍茶為基底，搭配在地新鮮白柚果肉，再全新加入粉嫩Q彈的「櫻花寒天」，自2/1起限時、限量、限店販售至2/29止。同步預告，年後情人節2/13至2/15，「竹香白柚飲(櫻花寒天)」新品加碼「中杯免費升級大杯」優惠。

●康青龍

圖／康青龍提供

康青龍全新「厚黑特調」系列，嚴選台灣南投鐵觀音茶葉，打造出茶韻醇厚的黑糖鐵觀音鮮奶茶，搭配Q彈黑糖粉粿及雙色熊貓珍珠，層層堆疊出幸褔口感好滋味，凡自即日起至2/14止，於龍來訂線上點餐，領券即可享有「熊貓粉粿鮮奶茶」第2杯半價優惠！

●珍煮丹

圖／珍煮丹粉絲專頁

喝完手搖去看展！黑糖手搖飲「珍煮丹」攜手日本知名藝術家《樋口裕子》於2/1起推出青梅系列飲品，此外，《奇幻動物森林 樋口裕子展》登陸中正紀念堂，自即日起至3/31止，憑本次珍煮丹聯名杯身到現場購票可享「全票現折60元」(每個杯身限兌換乙次)。

●50嵐

圖／50嵐提供

50嵐中區自即起至2/15，凡使用悠遊卡／悠遊付單筆消費，即贈送「好運龍龍來」品牌限定紅包乙組(麗寶店無參與)；另有加價購活動，於2/16至3/15，首度與悠遊付限量聯名，凡使用悠遊付單筆消費，可享590元加購「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯乙組，限量2000組絕對要衝。

●可不可熟成紅茶

圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅茶與迪士尼米奇與好朋友系列的第2彈新品登場，推出限定飲品「橘果熟成」，並加碼即起非會員凡於門市消費滿180元、會員則只要消費150元，即可獲得可不可迪士尼系列 新年限定紅包袋組，每人每筆限送1次，不挑款，數量有限、送完為止。在全台可不可熟成紅茶門市會員好友點數加價購10點99元，即可購買可不可新年春聯組！

●鶴茶樓

圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓跨界攜手熊本縣聯名推出2款專屬熊本熊杯身，並以熊本縣產地直送、最濃醇的優質生乳，搭配上鶴茶樓的熱銷茶款與配料，特調出「好茶成雙 大阿蘇生乳茶」、「新春草莓 大阿蘇生乳雪泥」2款生乳系列限定飲品。凡即日起購買任1杯聯名飲料，再加上鶴茶樓任1飲品，就送紅包袋一組，一次有２款圖案可收藏，數量有限，發完為止。