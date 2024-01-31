情侶甜蜜喝！ 「七盞茶 X 萬丹」合體放閃 推兩大情人節特調「買一送一」

最強情人節聯名來了！手搖飲品牌《七盞茶》合體攜手《萬丹鮮乳》推出情人節聯名，不只有兩大新品「巧巧喜歡你」、「日日想你」，還有限時買一送一，讓情侶們的愛意每一口都更為濃烈。

圖／七盞茶提供

有「最強純茶」稱號的人氣手搖飲《七盞茶》，這次和《萬丹鮮乳》合推情人節聯名，2/1正式上市兩大情人節特調新品「巧巧喜歡你」，有淡淡清新仙草香，搭配Q彈的白玉，融合濃香巧克力牛奶，完美地中和了仙草香，整體的口感和味道層次豐富；另一款「日日想你」，有濃厚伯爵茶香的日夏奶茶搭配香甜濃郁的巧克力牛奶凍，交織出恰到好處的甜蜜，每一口都喝得到滿滿幸福感。

圖／七盞茶提供

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