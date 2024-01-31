情侶甜蜜喝！ 「七盞茶 X 萬丹」合體放閃 推兩大情人節特調「買一送一」
最強情人節聯名來了！手搖飲品牌《七盞茶》合體攜手《萬丹鮮乳》推出情人節聯名，不只有兩大新品「巧巧喜歡你」、「日日想你」，還有限時買一送一，讓情侶們的愛意每一口都更為濃烈。
有「最強純茶」稱號的人氣手搖飲《七盞茶》，這次和《萬丹鮮乳》合推情人節聯名，2/1正式上市兩大情人節特調新品「巧巧喜歡你」，有淡淡清新仙草香，搭配Q彈的白玉，融合濃香巧克力牛奶，完美地中和了仙草香，整體的口感和味道層次豐富；另一款「日日想你」，有濃厚伯爵茶香的日夏奶茶搭配香甜濃郁的巧克力牛奶凍，交織出恰到好處的甜蜜，每一口都喝得到滿滿幸福感。
快把握七盞茶 X 萬丹限時戀愛手搖優惠，只要在2/1至2/15期間於全台七盞茶門市購買限定聯名飲品，即可享有買一送一優惠，一人一杯感情不會散！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言