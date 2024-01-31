快訊

大量黑煙上竄！日本愛知縣火力發電廠傳爆炸 消防人員趕赴

高檔超市竄改食材效期被抓包 前立委鍾紹和兒子被法辦

最嚴黨紀防跑票 朱立倫籲民進黨勿用權位勾結搞爛選舉

情侶甜蜜喝！ 「七盞茶 X 萬丹」合體放閃 推兩大情人節特調「買一送一」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／七盞茶提供
圖／七盞茶提供

最強情人節聯名來了！手搖飲品牌《七盞茶》合體攜手《萬丹鮮乳》推出情人節聯名，不只有兩大新品「巧巧喜歡你」、「日日想你」，還有限時買一送一，讓情侶們的愛意每一口都更為濃烈。

圖／七盞茶提供
圖／七盞茶提供

有「最強純茶」稱號的人氣手搖飲《七盞茶》，這次和《萬丹鮮乳》合推情人節聯名，2/1正式上市兩大情人節特調新品「巧巧喜歡你」，有淡淡清新仙草香，搭配Q彈的白玉，融合濃香巧克力牛奶，完美地中和了仙草香，整體的口感和味道層次豐富；另一款「日日想你」，有濃厚伯爵茶香的日夏奶茶搭配香甜濃郁的巧克力牛奶凍，交織出恰到好處的甜蜜，每一口都喝得到滿滿幸福感。

圖／七盞茶提供
圖／七盞茶提供

快把握七盞茶 X 萬丹限時戀愛手搖優惠，只要在2/1至2/15期間於全台七盞茶門市購買限定聯名飲品，即可享有買一送一優惠，一人一杯感情不會散！

圖／七盞茶提供
圖／七盞茶提供

編輯推薦

七盞茶 情人節 買一送一

相關新聞

收集貓貓手搖杯！珍煮丹聯名《奇幻動物森林 樋口裕子展》新推3款青梅新飲品 秀聯名杯身看展「現折60元」要喝爆

貓貓手搖杯來了！超人氣手搖「珍煮丹」聯名《奇幻動物森林 樋口裕子展》將於2月1日正式登場，日本藝術家筆下的狗狗貓貓等療癒小動物化身手搖杯，推出3款限定杯身和2款限定杯膜，據說還有隱藏...

情侶甜蜜喝！ 「七盞茶 X 萬丹」合體放閃 推兩大情人節特調「買一送一」

情侶甜蜜喝！ 「七盞茶 X 萬丹」合體放閃 推兩大情人節特調「買一送一」

現賺1200元！摩斯紅茶「買30杯送30杯」、套餐買4送1

繼日前推出「大杯紅茶買20送20」之後，摩斯漢堡自2月5日起，將再於MOS Order APP「安心取溫馨送」推出「大杯...

咀嚼控暢飲無阻！50嵐中區「珍珠啵啵大方杯」最新亮相 攜手悠遊付贈限定紅包袋、大方杯也能加購帶回家

手搖控愛店「50嵐中區」新推粉絲必收藏的「珍珠啵啵大方杯」，有機會抽獎免費帶回家；另外，還有「好運龍龍來」活動，使用悠遊卡或悠遊付消費即贈品牌限定紅包袋，為每個人的2024開運打call！

全家便利商店新推「草莓優格、巨峰葡萄」雙口味霜淇淋！「寶可夢紙杯」可愛加倍

全家便利商店與風靡全球的「寶可夢」攜手合作，將於今年春季陸續推出多款系列商品與美食，適逢農曆春節即將到來，雙方合作鉅獻首...

草莓、紅寶石巧克力入饌！8間「情人節甜點」香甜傳情

每年的2月14日，就是別具意義的西洋情人節。許多甜點店、烘焙坊也推出各具特色的甜點，讓民眾可以在佳節傳遞心意、展露愛意。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。