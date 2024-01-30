聽新聞
test
0:00 / 0:00
咀嚼控暢飲無阻！50嵐中區「珍珠啵啵大方杯」最新亮相 攜手悠遊付贈限定紅包袋、大方杯也能加購帶回家
手搖控愛店「50嵐中區」新推粉絲必收藏的「珍珠啵啵大方杯」，有機會抽獎免費帶回家；另外，還有「好運龍龍來」活動，使用悠遊卡或悠遊付消費即贈品牌限定紅包袋，為每個人的2024開運打call！
人氣連鎖品牌「50嵐中區」喜迎龍年，特別推出限量紅包袋及聯名環保杯，2/1至2/15，只要使用悠遊卡／悠遊付單筆消費，即贈「好運龍龍來」限定紅包袋乙組，紅包袋的圖樣也別具巧思，等著各位來揭密；2/16至3/15，使用悠遊付單筆消費，即可用590元加購超可愛「珍珠啵啵大方杯」乙組，首度攜手悠遊付聯名激推，限量2,000組，實用好看，手搖控一定要Get起來！
在悠遊付回饋部分，即日起至3/31，凡使用悠遊付到「50嵐中區」消費，最高可享13%現金回饋（需要綁定悠遊付錢包或銀行帳戶，含筆筆2%及新戶1%），單筆消費滿200元再送12元現金回饋券（詳情以官方公告為主）。
特別一提的是，「珍珠啵啵大方杯」擁有罕見方型瓶身，搭配50嵐經典藍及波霸設計，寬廣瓶口裝入冰淇淋紅茶、布丁奶茶都輕鬆不費勁，配件硬挺吸管更能暢飲各式配料，咀嚼控必入手。此外，50嵐中區加碼於農曆初三（2/12）在臉書粉絲專頁、IG官方帳號同步舉辦「珍珠啵啵大方杯」抽獎活動，記得鎖定50嵐中區，準備參與抽獎試好運。
50嵐（中區）
地區＆範圍：桃／竹／苗／中／彰／投／雲／嘉／金／澎
FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100076062604036
IG官方帳號：https://www.instagram.com/50lan_central/
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言