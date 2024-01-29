霜淇淋又買1送1了！全家「特濃美式或拿鐵、霜淇淋」限時買一送一 免會員兩杯一次帶回家

霜淇淋買一送一！全家便利商店自即日起推出連續三日天的「Let's Café 特濃美式/拿鐵」及「Fami!ce 霜淇淋」買一送一，店鋪購買免用APP，難得的好康當然要搶收一波！

全家與青花驕麻辣鍋聯名推出「Fami!ce青花椒霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

即日起至1/31，全家便利商店祭出「好運特濃 好事成雙」買一送一活動，活動期間可享「Let's Café 特濃美式/拿鐵」及「Fami!ce 霜淇淋」買一送一，特濃美式或拿鐵為大杯且可選擇冰熱，霜淇淋則不限口味。值得注意的是，本次優惠為店鋪活動，不另提供寄杯服務，網友們推薦自帶容器，像是霜淇淋就能帶回家放冷凍庫保存慢慢品嘗。

即日起至1/31，全家便利商店「Let's Café 特濃美式/拿鐵」享買一送一。圖／全家便利商店提供

圖／摘自網路

而受到熱議的黃色小鴨杯塞仍持續供應，只要購買Let's Café私品茶任一杯加購39元即可擁有，買熱飲還有黃色小鴨造型杯套，小鴨控可千萬別錯過囉！