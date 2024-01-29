快訊

6旬翁連續酒駕被罰54萬不繳 上千坪農地「市價千萬」遭查封

美景殺手？伯朗大道旁搭帳篷「招商」掀論戰 鄉公所發聲了

草莓季來了～【麻古茶坊】草莓系列限量回歸 譜出「莓好幸福滋味」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／麻古茶坊 提供
圖／麻古茶坊 提供

手搖飲控、草莓控們注意，【麻古茶坊】2024年草莓季來啦！人氣經典的「芝芝草莓果粒」、「草莓提拉米蘇2.0」和「草莓果粒波波」與史努比一起夢幻登場，可要趁著產季的時候體驗草莓的甜蜜滋味，錯過就要等明年了！

圖／麻古茶坊 提供
圖／麻古茶坊 提供

圖／麻古茶坊 提供
圖／麻古茶坊 提供

這回【麻古茶坊】草莓季總共推出了三款飲品，有使用新鮮草莓打成濃郁冰沙，加上脆彈爽口的寒天波波、茉莉綠茶凍的「草莓果粒波波」，還有淋上綿密厚實麻古特調芝芝的「芝芝草莓果粒」，以及撒上巧克力餅乾脆片和特製奶霜，如同一道甜點的「草莓提拉米蘇」，全方位滿足草莓控與手搖飲控的味蕾。

圖／麻古茶坊 提供
圖／麻古茶坊 提供

圖／麻古茶坊 提供
圖／麻古茶坊 提供

香氣飽滿、鮮甜又多汁的草莓正值產季，今年春天【麻古茶坊】的「史努比莓好盛宴」絕對是手搖飲和草莓控不容錯過的，可要好好把握嘗嘗這春天限定的滋味，錯過的話，就要再等一年才能回味這場甜蜜饗宴了！

圖／麻古茶坊 提供
圖／麻古茶坊 提供

編輯推薦

麻古茶坊 手搖 草莓季 史努比 餅乾

相關新聞

草莓、紅寶石巧克力入饌！8間「情人節甜點」香甜傳情

每年的2月14日，就是別具意義的西洋情人節。許多甜點店、烘焙坊也推出各具特色的甜點，讓民眾可以在佳節傳遞心意、展露愛意。...

草莓季來了～【麻古茶坊】草莓系列限量回歸 譜出「莓好幸福滋味」

手搖飲控、草莓控們注意，【麻古茶坊】2024年草莓季來啦！人氣經典的「芝芝草莓果粒」、「草莓提拉米蘇2.0」和「草莓果粒波波」與史努比一起夢幻登場，可要趁著產季的時候體驗草莓的甜蜜滋味，錯過就要等明年了！

霜淇淋又買1送1了！全家「特濃美式或拿鐵、霜淇淋」限時買一送一 免會員兩杯一次帶回家

霜淇淋買一送一！全家便利商店自即日起推出連續三日天的「Let's Café 特濃美式/拿鐵」及「Fami!ce 霜淇淋」買一送一，店鋪購買免用APP，難得的好康當然要搶收一波！

最Chill高空下午茶！KADOKADO雞蛋糕「印象台灣2.0」復古味爆棚 加碼飲料杯新裝、激推「特調珍奶」

強強聯手登陸101！文青國宴「白水豆花」與主打各式造型雞蛋糕「KADOKADO」聯名合作，不僅插旗101 89樓觀景台飄香，加碼推出長達逾兩個月的「Lucky 2024...

熊本熊粉絲樂了！ 「鶴茶樓 X 熊本縣」聯名2款生乳飲品配獨家杯身 再送熊本熊限量紅包袋

熊本熊粉絲樂了！ 「鶴茶樓 X 熊本縣」聯名2款生乳飲品配獨家杯身 再送熊本熊限量紅包袋

週末優惠小確幸！ 超商咖啡「第2件10元」大杯美式、霜淇淋開吃 手搖「買1送1」今日限定

週末優惠小確幸！ 超商咖啡「第2件10元」大杯美式、霜淇淋開吃 手搖「買1送1」今日限定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。