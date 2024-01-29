草莓季來了～【麻古茶坊】草莓系列限量回歸 譜出「莓好幸福滋味」

手搖飲控、草莓控們注意，【麻古茶坊】2024年草莓季來啦！人氣經典的「芝芝草莓果粒」、「草莓提拉米蘇2.0」和「草莓果粒波波」與史努比一起夢幻登場，可要趁著產季的時候體驗草莓的甜蜜滋味，錯過就要等明年了！

圖／麻古茶坊 提供

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這回【麻古茶坊】草莓季總共推出了三款飲品，有使用新鮮草莓打成濃郁冰沙，加上脆彈爽口的寒天波波、茉莉綠茶凍的「草莓果粒波波」，還有淋上綿密厚實麻古特調芝芝的「芝芝草莓果粒」，以及撒上巧克力餅乾脆片和特製奶霜，如同一道甜點的「草莓提拉米蘇」，全方位滿足草莓控與手搖飲控的味蕾。

圖／麻古茶坊 提供

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香氣飽滿、鮮甜又多汁的草莓正值產季，今年春天【麻古茶坊】的「史努比莓好盛宴」絕對是手搖飲和草莓控不容錯過的，可要好好把握嘗嘗這春天限定的滋味，錯過的話，就要再等一年才能回味這場甜蜜饗宴了！