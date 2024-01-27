台中限定！絲滑綿密冷萃咖啡、專利氮萃手搖飲只在「N2GO」這5店喝得到

從台中地區開始展店的「N2GO coffee＆tea」氮氣飲品專賣店，趁著2024新年之際，推出數款氮氣冷萃的咖啡和手搖飲品，主打低咖啡因、無澀感等特點，可以讓飲料的香氣再升級；同時間也推出了品牌專屬、可重覆使用的環保炫彩杯，回購手搖飲也能做環保。

圖／N2GO coffee＆tea 提供

圖／N2GO coffee＆tea 提供

【N2GO】趕在農曆新年前推出一系列加了氮氣的飲品，有主打用氮氣再加新鮮牛奶的深烘焙咖啡「氮萃醇厚流沙拿鐵」，口感比拿鐵更渾厚香醇；還有不苦澀又會回甘的「氮萃黃金金萱」，低咖啡因的「氮萃白桃果醋」，以及無咖啡因系列的「氮萃綿眠大麥奶」，全部飲品都使用冰糖，再加入氮氣冷萃後特殊的口感，保證手搖飲控一喝就回不去！而咀嚼控們想要嚼嚼的口感也沒問題，【N2GO】把日式點心中的蕨餅拿來當成店內的特色料品，口感QQ彈彈，入口有濃郁黑糖香氣，加到茶飲中，還有一種「喝飲料配茶點」的錯覺。

圖／N2GO coffee＆tea 提供

圖／N2GO coffee＆tea 提供

現在N2GO還同步推出可以重覆使用、兔年限定的「消光炫兔杯」，會隨著內容飲品而變色，持杯子回購飲料可以折抵10元，店家還會為客人蒸氣消毒，讓人喝得更安心。目前只在台中有5間門市，趁著春節到台中走春、拜訪親友時，記得來上一杯～

圖／N2GO coffee＆tea 提供

「N2GO coffee＆tea」氮氣飲品專賣店

大墩店：南屯區大墩路914號、河南店：台中市西屯區河南路二段404號、豐原店：台中市豐原區中正路230號、朝富店：台中市西屯區朝富路136號、大智店：台中市東區大智路13號