麥粉必收藏！ 歡慶台灣麥當勞40歲 「麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥、漢堡神偷」限量馬克杯 開賣日、售價快追

麥當勞限定馬克杯來了！ 慶祝在台40週年，台灣麥當勞首度聯手在地設計師團隊「Five Metal Shop」，以Y2K的慢網速風格重新詮釋四款經典馬克杯，麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥與漢堡神偷驚喜現身，開賣日、售價、購買方式快來看，麥粉們必收藏！

圖／台灣麥當勞提供

潮創新設計「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」系列，將於1月31日上午11:00起至2月27日（或售完為止）正式開賣，凡任一餐點加價368元，即可購入「麥當勞叔叔與大鳥姊姊」馬克杯對杯，限量2.5萬組、「奶昔大哥與漢堡神偷」馬克杯對杯，限量1.5萬組，全台共限量4萬組。讓人想念的麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥、漢堡神偷將一同現身！

圖／台灣麥當勞提供

圖／台灣麥當勞提供

1月30日起，麥當勞LINE官方帳號還能免費領取40週年「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」的潮可愛貼圖及手機桌布，並且全新抖陣風格的麥當勞叔叔與好朋友，亦將驚喜現身台北昆明概念旗艦餐廳 、板南線專屬車廂，車廂內還有麥當勞叔叔與好朋友的角色專屬互動遊戲，絕對好拍好打卡！

圖／台灣麥當勞提供

圖／台灣麥當勞提供

而1月28日是台灣麥當勞40歲生日，全台第一間麥當勞-台北民生餐廳改裝後，特別選在當天正式揭幕；在別具意涵的這一天，麥當勞叔叔與好朋友們將共同現身，帶著代言人蔡依林及皇后陛下團隊精心製作的生日蛋糕與顧客同歡。