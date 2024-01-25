再冷也要喝手搖！ 三分春色推「冷門」飲、COMEBUY「冬片」限量比賽茶、甲文青「用喝的奶皇包」創新造極

全台各地氣溫「急凍」，手搖控們也提不起勁嗎？ COMEBUY祭出限量比賽茶+潤喉糖，讓你舒心喝好茶；三分春色應景操作，冷天更推薦冷門飲品，讓美味不埋藏；甲文青強勢推出「流心奶皇」，成為全台獨家首創奶皇加料風味，2024新年必喝飲品名單快收藏！

圖／COMEBUY提供

COMEBUY特別推出冬天限量珍貴茶種，粉絲每年期盼的「限量冬片比賽茶」，是由2024年元月「台灣鬥茶王冬片茶評鑑會」從眾多茶款中遴選出的比賽茶，為了讓客人都能喝好茶過好年，今年更爭取到「舒立效喉糖」聯名推薦，凡購買兩杯(含以上)「冬片比賽茶」即可獲得一包「舒立效潤喉糖 - 柑橘風味」(限量5000包)，贈完為止。

圖／COMEBUY提供

甲文青茶飲再造經典，獨家配料流心「奶皇泥泥」，像奶皇包掉進奶茶裡，口感綿密、入口即化，有如烤布雷一般甜心奢華美味；而香甜泥泥遇上富有濃郁顆粒的芋泥，成為「芋頭奶皇泥泥」，雙倍的濃郁滑順卻甜而不膩。甲文青的特調飲品的香甜濃郁内餡，瞬間滿足已被冰凍的身心！

圖／甲文青提供

南部手搖飲三分春色，呼應這波「冷天」，逆勢推出手搖「冷門」排行榜，分別是「烏娜紅茶拿鐵、紅寶石莓果茶、焙香茶可可拿鐵」，以巧克力與茶香交融的可可拿鐵來說，冬季熱飲喝起來超級暖心，但在夏季被民眾選中的次數就少了許多，順勢為大家推薦比較少點卻是不可錯過的「隱藏美味」！