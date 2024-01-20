「草莓優格霜淇淋」回來了！ 全家2月春節雙口味搭「巨峰葡萄霜淇淋」 限時優惠第2支10元

全家霜淇淋新口味、霜淇淋優惠來了！2月份全家霜淇淋新口味提前曝光，是去年春節期間僅賣4天即完售「草莓優格霜淇淋」即將回歸，此外，這回也是首次同時推出2款超猛口味，將同步帶來「巨峰葡萄霜淇淋」，現在還有週末霜淇淋優惠10元開吃，還沒嚐鮮「青花椒霜淇淋」趕快衝！

全家草莓優格霜淇淋。記者黃筱晴／攝影

去年最受歡迎的霜淇淋口味，絕對少不了這款「草莓優格霜淇淋」，春節期間短短4天即宣告完售，近日傳出全家2月份霜淇淋口味似乎就是人氣的草莓優格霜淇淋！據《NOWnews今日新聞》證實消息，將於2/5回歸開賣「草莓優格霜淇淋」，讓網友們超嗨，更猛的是，同時間開賣「巨峰葡萄霜淇淋」，2月一次推出雙口味火力全開，民眾有口福了。

全家Fami!ce「草莓優格霜淇淋」最熱銷。記者黃筱晴／攝影

全家推出會員限定「週末分享日」，大杯經典拿鐵(不限冷熱)享有第二杯10元優惠，霜淇淋也同推優惠，即日起至1月21日只要是全家會員，購買全家霜淇淋不限口味、不限付款方式，即可享有「第2支10元」優惠，目前還能嚐到1月聯名「青花驕」推出「青花椒霜淇淋」，還沒嚐鮮的可要把握了！