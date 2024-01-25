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抹茶控等到了！CREMIA「宇治抹茶冰淇淋」2月新登場 還有全家、7-ELEVEN新品霜淇淋期待值爆表

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／官方X帳號 @NISSEI_CREMIA、Cremia Taiwan粉絲專頁
圖／官方X帳號 @NISSEI_CREMIACremia Taiwan粉絲專頁

抹茶來了！北海道冰淇淋之神「CREMIA」時常推出誘人新品，2024首個新口味「宇治抹茶」即將在2月登場，從霜淇淋本身到甜筒餅乾給你滿滿的抹茶，抹茶控都等不及，直呼「天啊！我的愛」、「抹茶控會瘋狂」。

北海道冰淇淋之神「CREMIA」即將在2月推出新口味「宇治抹茶」。圖／官方X帳號 @NISSEI_CREMIA
北海道冰淇淋之神「CREMIA」即將在2月推出新口味「宇治抹茶」。圖／官方X帳號 @NISSEI_CREMIA

超人氣北海道冰淇淋「CREMIA」將於2月推出全新口味「宇治抹茶冰淇淋」，一支售價150元。有別於大陸肯德基曾推出的「抹茶味北海道冰淇淋」是以原味冰淇淋為基底撒上抹茶粉，這次「CREMIA」從霜料本身就加入宇治抹茶，冰淇淋體呈現粉綠色，獨家貓舌餅乾甜筒也製成抹茶味，打造從頭到尾都超抹的極致抹茶冰淇淋。抹茶控們再等等，2月就能手刀搶吃啦！

大陸肯德基曾推出「北海道冰淇淋系列」，有原味、抹茶、巧克力三種口味。圖／肯德基中國官方微博
大陸肯德基曾推出「北海道冰淇淋系列」，有原味、抹茶、巧克力三種口味。圖／肯德基中國官方微博

此外，超商霜淇淋也成為網友們每月熱議的焦點，全家便利商店預計於2/5推出新一檔「草莓優格」及「巨峰葡萄」霜淇淋。另據網友分享，7-ELEVEN則將送走草莓口味，接檔而來的是「橘子霜淇淋」，不過目前也只是店員透露，實際新口味還是靜待官方釋出消息吧！

7-ELEVEN復刻推出「草莓開運霜饗霜淇淋」引發熱議。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN復刻推出「草莓開運霜饗霜淇淋」引發熱議。圖／7-ELEVEN提供

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抹茶 冰淇淋 霜淇淋 北海道 餅乾 CREMIA 肯德基 全家便利商店 7-ELEVEN

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