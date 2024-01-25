抹茶控等到了！CREMIA「宇治抹茶冰淇淋」2月新登場 還有全家、7-ELEVEN新品霜淇淋期待值爆表
抹茶來了！北海道冰淇淋之神「CREMIA」時常推出誘人新品，2024首個新口味「宇治抹茶」即將在2月登場，從霜淇淋本身到甜筒餅乾給你滿滿的抹茶，抹茶控都等不及，直呼「天啊！我的愛」、「抹茶控會瘋狂」。
超人氣北海道冰淇淋「CREMIA」將於2月推出全新口味「宇治抹茶冰淇淋」，一支售價150元。有別於大陸肯德基曾推出的「抹茶味北海道冰淇淋」是以原味冰淇淋為基底撒上抹茶粉，這次「CREMIA」從霜料本身就加入宇治抹茶，冰淇淋體呈現粉綠色，獨家貓舌餅乾甜筒也製成抹茶味，打造從頭到尾都超抹的極致抹茶冰淇淋。抹茶控們再等等，2月就能手刀搶吃啦！
此外，超商霜淇淋也成為網友們每月熱議的焦點，全家便利商店預計於2/5推出新一檔「草莓優格」及「巨峰葡萄」霜淇淋。另據網友分享，7-ELEVEN則將送走草莓口味，接檔而來的是「橘子霜淇淋」，不過目前也只是店員透露，實際新口味還是靜待官方釋出消息吧！
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