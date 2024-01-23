誰還用原價喝！星巴克「多種優惠點法」喝到2月中 經典3飲品買一送一、第二杯半價統統有

星巴克優惠快收！今(23)日還有一日星巴克買一送一，上午11時至晚上8時，到星巴克門市點購兩杯特大杯風味/冰熱一致的飲料即享優惠，優惠品項依星巴克公告為準。除了不定時的買一送一外，星巴克也與外送平台推出多種優惠點法，以下為大家整理了現行的優惠方案，誰還在花原價喝星巴克呢？

圖／編輯提供

椰奶那堤。圖／摘自星巴克官網

除了今(23)天的星巴克買一送一外，即起至2/6，星禮程會員使用行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「一起喝椰奶那堤」，可享大杯(含)以上冰熱/容量一致的椰奶那堤買一送一。而foodpanda、foodomo等外送平台優惠則有：

⬤ foodpanda

【椰奶那堤買一送一】1/23活動當日，於外送平台foodpanda購買特大杯冰熱/風味一致的椰奶那堤，其中一杯由星巴克招待。

【烤蘋果風味那堤、福吉茶那堤 第二杯半價】即起至2/6，全日於外送平台foodpanda購買特大杯冰熱任選、風味一致的烤蘋果風味那堤、福吉茶那堤，可享第二杯半價。

【焦糖燕麥奶密斯朵 兩杯75折】即起至2/14，全日於外送平台foodpanda購買兩杯特大杯冰熱一致的焦糖燕麥奶密斯朵，可享兩杯75折。

烤蘋果風味那堤、福吉茶那堤。圖／摘自星巴克官網

⬤ foodomo

【烤蘋果風味那堤、福吉茶那堤 新品價】截至1/23，全日於外送平台foodomo購買指定飲品享單一特價，特大杯烤蘋果風味那堤135元、福吉茶那堤125元。

【星巴克好友分享】即起至2/15的每週三至五，於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、經典紅茶那堤或美式咖啡，可享買一送一。（2/7～2/14不適用）

【焦糖瑪奇朵、玫瑰蜜香茶那堤 兩杯199】即起至2/15，全日於外送平台foodomo購買兩杯大杯冰熱/風味一致的焦糖瑪奇朵或玫瑰蜜香茶那堤，可享兩杯199元。