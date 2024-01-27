林口三井「PASTAIO」新開幕！紅白酒買1送1，超美味義麵只要340元起
林口三井再添一家知名義式餐廳了！「PASTAIO手工義大利麵」即將於即日起正式試營運，坐落於林口三井OUTLET PARK附近。這是PASTAIO的第4家分店，延續光復店、內湖店、新店店的風采。明日開業，全新菜單多樣精緻，誠摯邀請讀者一同品味美食新潮流。
店內供應多款精緻的超美味頂級義大利麵料理，像是包括義式街頭三明治，佛羅倫斯燉牛肚，拿坡里燉牛頰，還有羅馬脆皮豬肉卷等經典義大利料理，不僅只是一家餐廳，更是品味美食的理想選擇。
現在PASTAIO全分店正在推出指定紅白酒買一送一的促銷活動，絕對是品味美酒好時機，不過優惠只到2月8日，千萬不要錯過了。
PASTAIO的厲害之處強調以手工製作義大利麵為主打，每日使用杜蘭小麥粉、00號麵粉製作麵糰。加入雞蛋、牛肝菌、綠藻粉等各種天然食材，賦予麵糰繽紛多彩的色澤，打造出各種獨特的麵體，如吉他麵、波浪麵等，保證帶來視覺和味覺的雙重享受。
餐廳的醬料更是匠心獨具，包括自製牛肚醬、波特酒燉牛頰等經典款，同時融入台式風味，打造出別樹一格的義大利麵料理。不僅味道令人驚艷，而且價格親民，高級料理最低僅需340元！趕快召集好友吃起來了。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言