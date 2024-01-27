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林口三井「PASTAIO」新開幕！紅白酒買1送1，超美味義麵只要340元起

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／PASTAIO臉書粉專
圖／PASTAIO臉書粉專

林口三井再添一家知名義式餐廳了！「PASTAIO手工義大利麵」即將於即日起正式試營運，坐落於林口三井OUTLET PARK附近。這是PASTAIO的第4家分店，延續光復店、內湖店、新店店的風采。明日開業，全新菜單多樣精緻，誠摯邀請讀者一同品味美食新潮流。

圖／PASTAIO臉書粉專
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店內供應多款精緻的超美味頂級義大利麵料理，像是包括義式街頭三明治，佛羅倫斯燉牛肚，拿坡里燉牛頰，還有羅馬脆皮豬肉卷等經典義大利料理，不僅只是一家餐廳，更是品味美食的理想選擇。

圖／PASTAIO臉書粉專
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現在PASTAIO全分店正在推出指定紅白酒買一送一的促銷活動，絕對是品味美酒好時機，不過優惠只到2月8日，千萬不要錯過了。

圖／PASTAIO臉書粉專
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PASTAIO的厲害之處強調以手工製作義大利麵為主打，每日使用杜蘭小麥粉、00號麵粉製作麵糰。加入雞蛋、牛肝菌、綠藻粉等各種天然食材，賦予麵糰繽紛多彩的色澤，打造出各種獨特的麵體，如吉他麵、波浪麵等，保證帶來視覺和味覺的雙重享受。

圖／PASTAIO臉書粉專
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餐廳的醬料更是匠心獨具，包括自製牛肚醬、波特酒燉牛頰等經典款，同時融入台式風味，打造出別樹一格的義大利麵料理。不僅味道令人驚艷，而且價格親民，高級料理最低僅需340元！趕快召集好友吃起來了。

圖／PASTAIO臉書粉專
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義大利麵 三井 買一送一 醬料

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