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40年老字號「香帥蛋糕」板橋再開分店了！「芋泥蛋糕」新春團購2入含運免700元
台北老字號芋泥蛋糕專賣店「香帥蛋糕」榮耀經營超過40年，不僅在板橋大遠百成功開疆闢土，近期更是睽違多年再次進軍板橋新埔了！全新分店不僅滿足了板橋區域的芋頭控們，也彰顯了品牌持續擴張的強大實力。
這家老字號堅守對台灣在地食材的嚴選，以香氣濃郁的「大甲檳榔心芋頭」為主料，打磨出鬆軟綿密且香甜的芋泥。經典款式「雙層芋泥蛋糕」和「芋泥蛋糕捲」早已成為芋頭控們心中的不敗美味，說是第一也不足為奇。
值得一提的是分店除了供應經典款的芋泥蛋糕外，還有引人入勝的QQ芋圓、香濃芋頭冰淇淋等令人垂涎的選擇，保證芋頭控們時時刻刻都能得到滿足。現在還有新春團購組合「雙層芋泥與雙層紅豆蛋糕」2入搭配含運只要699元。
香帥蛋糕板橋文化店位於板橋區文化路1段142-1號，就在新埔站周邊。營業時間為每日09:00至21:00，營造出讓顧客在品味美味的同時，板橋人趕快去買吧。
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