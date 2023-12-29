壽星1元、摩天輪煙火、猛獸路跑！ 元旦連假「全台樂園優惠+跨年活動」 變裝、兒童、鄉民統統可享優惠

跨年連假出遊前往樂園歡度一整天，為您整理「全台遊樂園優惠＋跨年煙火秀」精彩活動懶人包，快看看哪家可以1元入園、哪家能享變裝優惠，還有12歲以下的兒童優惠，還可以搭配樂園看跨年煙火秀、迎元旦曙光必追~

●兒童新樂園

圖／兒童新樂園提供

台北市兒童新樂園，於12/31跨年夜當天首度舉辦跨年活動，並延長營業到晚間8點。園區內有爵士音樂嘉年華，也會施放煙火慶祝，在一樓還設置大型電視螢幕，透過連線轉播，讓遊客與紐西蘭地區民眾，一同欣賞天空塔的跨年煙火秀，享受國際級煙火秀震撼，更同步在園區天空步道上施放煙火慶祝...看更多

●六福村

關西六福莊也推出「日出動物園」3天2夜雙人跨年住房方案，元旦當天還可以搭乘首班蘇丹犀望巴士秘境探險體驗。圖／六福村提供

六福村優惠超級多，自即日起至12/31止，憑2023年出國本人登機證或電子機票享優惠票價699元（需搭配出示本人護照或本人證件）；同一間期，六福村民大會優惠，只要身分證戶籍地址有「六」(限國字)或「福」，中1字玩六福村優惠票價599元、2字全中450元。

還有2大鄉親優惠，即日起至2024/1/1止，凡設籍北北基鄉親或身分證A、C、F、Y可享優惠票價699元；即日起至2024/1/19止，凡設籍桃竹鄉親或身分證開頭字母為H、J、O者，可享優惠票價599元。提醒以上優惠限本人適用，成人需出示身分證件、學童出示健保卡與戶口名簿。

即起至2024/1/1止，推出變裝優惠，只要變裝耶誕老人、小精靈、耶誕樹、雪人或麋鹿即可享優惠票價499元；12/30起至2024/1/1，凡持有任一場路跑活動證明，需出示背號、完賽證明、紀念獎牌等，本人可享優惠票價599元，同行親友最多3位也可各享750元。

另外，12/30起至2024/1/31日止，職業師（律師、醫師、廚師、教師等）本人享優惠票價599元，提醒需出示證照檢驗，同行親友最多3位也可各享750元；自12/30起至2024/3/31止，憑野柳海洋世界、雲仙樂園、小人國主題樂園、小叮噹科學主題樂園、西湖渡假村、麗寶樂園、泰雅渡假村、九族文化村、劍湖山世界、頑皮世界、義大世界、怡園渡假村、遠雄海洋公園、尚順育樂世界任選1家2023年至2024年票根（或電子票券），本人即可享六福村優惠票價699元，同行親友最多3位也可各享750元。

六福村元旦特別企畫全程3公里的「猛獸趣味路跑」活動，將可近距離欣賞獅虎。圖／六福村提供

將於明年元旦推出全程3公里的「猛獸趣味路跑」，途中行經可愛猴園區、非洲水牛與駿馬群，最後還會跑進猛獸區，近距離感受被老虎與獅子包圍的震撼，路跑套票名額限量113位，相關活動資訊可至六福村官網查詢。

●小人國

圖／小人國主題樂園FB

小人國自12/30起至2024/1/1止推出「未滿9歲聖誕變裝125元」活動，未滿9歲兒童憑健保卡並符合指定變裝條件(紅色上衣＋聖誕帽)，即可享優惠票價125元，提醒需搭配購買690元以上之優惠票價者(或攜帶相關證件購買博愛票種者)陪同，每位陪同者最多可搭配3位兒童購買125元優惠票價。

●劍湖山世界

圖／劍湖山世界FB

劍湖山世界自12/30起至2024/1/1止，推出3大時段購票優惠，10:00～12:59可享全日暢玩優惠票699元、13:00～19:59午後優惠票499元、20:00～23:59跨年夜間優惠票399元。

此外，12/30、12/31和1/1的壽星們也有福了，當日壽星出示身分證，只要花1元即可爽玩整天；而12月份和1月份的當月壽星，出示身分證即可享優惠票價399元。(無身分證者需同時出示健保卡及戶口名簿)

除了12/29 17:50和12/30 18:50有期間限定「高空花火秀」，更有全台唯一摩天輪跨年煙火秀，將首度展示國際大型運動賽事開閉幕式才能看到的「愛心字幕煙火」、「彩虹橋煙火」，於12/31跨年夜的出動400架無人機，23:54上映長達888秒的高科技共演，煙火施放總長度更超過1600秒，精彩可擊。

●麗寶樂園渡假區

圖／麗寶樂園FB

麗寶樂園渡假區探索世界自12/30起至2024/1/1止，推出「12歲以下兒童99元」優惠，提醒限民國100年1月2日之後出生兒童適用，無需搭配其他票種，但於現場購票需出示健保卡正本驗證。

圖／麗寶樂園FB

同時，麗寶樂園也是中部人跨年首選，「2024 LINE FRIENDS TOWN 麗寶跨年演唱會」，齊聚13組多元音樂風格歌手樂團，倒數完後會施放300秒高密度環狀、以「和平。祈福」為主題的璀璨煙火，搭配「台灣最大摩天輪」天空之夢施放270度視角動畫；元旦限定的「天空之夢摩天輪尋光之旅」於清晨6點之際，坐上台灣最大摩天輪、登上384公尺高空，與心愛的人在漸漸退去的雲霧後，欣賞新年第一道曙光。

●義大遊樂世界

圖／義大遊樂世界提供

義大遊樂世界自12/30起至2024/1/1止，推出「第2人1元」優惠，需搭配1名於現場購買原價899元全票，等於每人票價只要450元。

12/31還有義大遊樂世界跨年星光趴，在煙火景第一排的飯店享受美食，更打造全台最長最盛大的跨年煙火秀「2024紫耀義大 義享歡樂」，將於2024年凌晨0點施放999秒大型藝術煙火。

●遠雄海洋公園

遠雄海洋公園即日起至12/31祭出「20周年優惠」，只要是12/14當日壽星或民國92年（西元2003年）出生的20歲青年，皆可憑法定證件享活動期間本人免費入園，同行親友享優惠票價699元（限4張)。

另外，即日起至12/31止，還有「宜花東鄉親優惠」，凡設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親或身分證G、U、V者，現場臨櫃購票出示相關證件，即可於活動期間以優惠票價699元入園。