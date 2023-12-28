兒童版跨年免熬夜！兒童新樂園「直擊紐西蘭+園區煙火」超震撼 元旦動物園早鳥打卡找彩蛋

親子跨年連假這樣排！兒童新樂園首度舉辦跨年直擊「全球首個跨年煙火」，同步在園區內施放絢爛煙火，沉浸式體驗國內與國際煙火的雙倍震撼，欣賞煙火免熬夜。隔日元旦，再早起打卡動物園，享受早鳥優惠，看電影、聽故事之餘，還能找彩蛋拿禮物，行程這麼排大人小孩都滿意。

圖／兒童新樂園提供

「兒童版跨年」免熬夜！北市兒童新樂園首度舉辦跨年活動，12/31當日營業時間延長至晚間8點，到訪遊客可透過連線轉播搶先直擊「紐西蘭－全球第一個跨年煙火」。據悉，紐西蘭將於12/31台灣時間晚間7點在當地知名地標「天空塔」施放跨年煙火，兒童新樂園特別於一樓設置大型電視螢幕連線轉播，同步在園區天空步道上施放煙火慶祝，一次感受雙重的視覺饗宴與震撼。

值得注意的是，樂園當日煙火施放前60分鐘，一樓設施將配合管制停止運轉，請依服務人員引導移動至管制區外地點，待煙火施放完畢，遊樂設施及管制區將重新開放，相關作業與規則可關注兒童新樂園網頁及「台北捷運Go」App。

圖／兒童新樂園提供

跨完年後，緊接著就是元旦，台北市立動物園為慶2024建園110周年，將於2024/1/1元旦當日提早自上午8點起開園，園區賣店提供早鳥遊客1100張商品兌換券或折價券優惠，邀請早起的大小朋友到動物園與動物們共進早餐、看電影、聽故事，迎接嶄新的一年。不僅如此，12/30至明年1/1連續三天假期，凡入園找到5個顏色共11種「動物彩蛋卡片照」，上傳至個人臉書或IG並標註「#動物園110生日快樂」或「2024年動物節日」，即可於遊客服務中心出示手機畫面兌換小禮物一份。

圖／台北市立動物園提供