嗨爆跨年夜！2024「全台跨年演唱會」活動地點、卡司整理包 超強陣容持續更新
年末最大盛事！即將步入2024，全台各縣市跨年晚會備受矚目，以下整理了「12大跨年演唱會」時間、地點及卡司陣容，資訊持續更新！記得關注udn美食旅遊頻道獲取最新資訊喔。
1、2024「台北最High新年城」
時間：2023/12/31 19:00～2024/1/1 1:00
地點：台北市民廣場
主持人：Lulu黃路梓茵、威廉、風田、朵拉
卡司：徐佳瑩、韋禮安、HUSH、Matzka、八三夭、動力火車、盧廣仲、麋先生、IT BOYZ、未來少女、吳卓源、告五人，及南韓女團MAMAMOO成員華莎等。
2、2024「桃園星際城STAR UP」
時間：2023/12/31 19:00～2024/1/1 1:00
主持人：活力女星宇珊、歌手陳大天
地點：桃園高鐵站前廣場
卡司：動力火車、丁噹、熊仔、陳昊森等
3、2024「台中麗寶跨年演唱會」
時間：2023/12/31 22:30～2024/1/1 00:30
地點：麗寶樂園度假區第二停車場
主持人：待公佈
卡司：八三夭、Kimberley陳芳語、原子少年 Ozone、FEniX等
4、2024「台中跨年夜 幸福龍來」
時間：2023/12/31 19:00～2024/1/1 1:00
地點：台中水湳中央公園
主持人：待公佈
卡司：黃明志、盧廣仲、周湯豪、宇宙人、芒果醬、美秀集團、原子少年Ozone等
5、2024「全嘉藝起來跨年晚會」
時間：2023/12/31 15:00～2024/1/1 00:30
地點：嘉義市立體育場
主持人：巴鈺、夏和熙
卡司：丁噹、冰球樂團、陳華、呂植宇、VERA、郭婷筠、ACE、黃奕儒、王燦、金志遙、孫肇谷、王彙筑、DJ妖嬌、董育君、邵阿咩、翁鈺鈞、曾梓淞、書帆等
6、2024「台南好Young跨年晚會」
時間：2023/12/31 19:00～2024/1/1 1:00
地點：永華市政中心西側廣場
主持人：待公佈
卡司：待公佈
7、2024「高雄跨年演唱會」
時間：2023/12/31 19:00～2024/1/1 1:00
地點：夢時代時代大道
主持人：待公佈
卡司：韋禮安、孫盛希、鼓鼓呂思緯、Ozone、家家、滅火器樂團、洪佩瑜、康士坦的變化球、大象體操、吉那罐子楊淑喻、玖壹壹、PINK FUN、影子計劃等
8、屏東跨年晚會「歌舞昇屏 High歌之夜」
時間：2023/12/31 19:00～2024/1/1 00:30
地點：屏東縣立體育館前大草皮
主持人：邵大倫、DJ凱莉
卡司：家家、黃明志、小樂吳思賢、康士坦的變化球、TRASH、FEniX、洪佩瑜、葛西瓦、朱海君、Jocelyn 9.4.0等
9、屏東東港跨年晚會「攏來東港 享樂時光」
時間：2023/12/31 19:30～2024/1/1 00:10
地點：大鵬灣國家風景區
主持人：香香、陳昭偉
卡司：玖壹壹、龍千玉、脆樂團、G.O.F、潤少、陳言寧、陳孟賢等
10、屏東里港跨年晚會
時間：2023/12/31 20:00～2024/1/1 00:30
地點：屏東縣里港鄉過江河堤公園
主持人：美珊、伽安
卡司：王識賢、高爾宣、梁文音、馮偉傑、莊振凱、一綾、郭忠祐、杜忻恬、江志豐等
11、2024「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」
時間：2023/12/31 19:00～2024/1/1 00:30
地點：花蓮東大門廣場
主持人：待公佈
卡司：畢書盡，PoLin柏霖、Shawn尚融、九九、小卡比、God Øne、芮鯊等
12、台東跨年演唱會「東漂去旅行」
時間：2023/12/31 19:00～2024/1/1 1:00
地點：台東市海濱公園
主持人：黃豪平、DJ咖啡糖賢齡
卡司：陳綺貞、張震嶽、瘦子E.SO、魏如萱、楊乃文、告五人、大淵MUTA、小春Kenzy、吳獻Osean等
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