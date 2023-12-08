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嗨爆跨年夜！2024「全台跨年演唱會」活動地點、卡司整理包 超強陣容持續更新

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
往年台北101跨年煙火。記者曾原信／攝影
往年台北101跨年煙火。記者曾原信／攝影

年末最大盛事！即將步入2024，全台各縣市跨年晚會備受矚目，以下整理了「12大跨年演唱會」時間、地點及卡司陣容，資訊持續更新！記得關注udn美食旅遊頻道獲取最新資訊喔。

1、2024「台北最High新年城」

圖／台北最High新年城活動官網
圖／台北最High新年城活動官網

時間：2023/12/31 19:00～2024/1/1 1:00

地點：台北市民廣場

主持人：Lulu黃路梓茵、威廉、風田、朵拉

卡司：徐佳瑩、韋禮安、HUSH、Matzka、八三夭、動力火車、盧廣仲、麋先生、IT BOYZ、未來少女、吳卓源、告五人，及南韓女團MAMAMOO成員華莎等。

2、2024「桃園星際城STAR UP」

時間：2023/12/31 19:00～2024/1/1 1:00

主持人：活力女星宇珊、歌手陳大天

地點：桃園高鐵站前廣場

卡司：動力火車、丁噹、熊仔、陳昊森等

3、2024「台中麗寶跨年演唱會」

時間：2023/12/31 22:30～2024/1/1 00:30

地點：麗寶樂園度假區第二停車場

主持人：待公佈

卡司：八三夭、Kimberley陳芳語、原子少年 Ozone、FEniX等

4、2024「台中跨年夜 幸福龍來」

圖／台中市政府
圖／台中市政府

時間：2023/12/31 19:00～2024/1/1 1:00

地點：台中水湳中央公園

主持人：待公佈

卡司：黃明志、盧廣仲、周湯豪、宇宙人、芒果醬、美秀集團、原子少年Ozone等

5、2024「全嘉藝起來跨年晚會」

圖／嘉義市政府
圖／嘉義市政府

時間：2023/12/31 15:00～2024/1/1 00:30

地點：嘉義市立體育場

主持人：巴鈺、夏和熙

卡司：丁噹、冰球樂團、陳華、呂植宇、VERA、郭婷筠、ACE、黃奕儒、王燦、金志遙、孫肇谷、王彙筑、DJ妖嬌、董育君、邵阿咩、翁鈺鈞、曾梓淞、書帆等

6、2024「台南好Young跨年晚會」

時間：2023/12/31 19:00～2024/1/1 1:00

地點：永華市政中心西側廣場

主持人：待公佈

卡司：待公佈

7、2024「高雄跨年演唱會」

圖／高雄市政府粉絲頁
圖／高雄市政府粉絲頁

時間：2023/12/31 19:00～2024/1/1 1:00

地點：夢時代時代大道

主持人：待公佈

卡司：韋禮安、孫盛希、鼓鼓呂思緯、Ozone、家家、滅火器樂團、洪佩瑜、康士坦的變化球、大象體操、吉那罐子楊淑喻、玖壹壹、PINK FUN、影子計劃等

8、屏東跨年晚會「歌舞昇屏 High歌之夜」

時間：2023/12/31 19:00～2024/1/1 00:30

地點：屏東縣立體育館前大草皮

主持人：邵大倫、DJ凱莉

卡司：家家、黃明志、小樂吳思賢、康士坦的變化球、TRASH、FEniX、洪佩瑜、葛西瓦、朱海君、Jocelyn 9.4.0等

9、屏東東港跨年晚會「攏來東港 享樂時光」

時間：2023/12/31 19:30～2024/1/1 00:10

地點：大鵬灣國家風景區

主持人：香香、陳昭偉

卡司：玖壹壹、龍千玉、脆樂團、G.O.F、潤少、陳言寧、陳孟賢等

10、屏東里港跨年晚會

時間：2023/12/31 20:00～2024/1/1 00:30

地點：屏東縣里港鄉過江河堤公園

主持人：美珊、伽安

卡司：王識賢、高爾宣、梁文音、馮偉傑、莊振凱、一綾、郭忠祐、杜忻恬、江志豐等

11、2024「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」

圖／花蓮觀光資訊網
圖／花蓮觀光資訊網

時間：2023/12/31 19:00～2024/1/1 00:30

地點：花蓮東大門廣場

主持人：待公佈

卡司：畢書盡，PoLin柏霖、Shawn尚融、九九、小卡比、God Øne、芮鯊等

12、台東跨年演唱會「東漂去旅行」

時間：2023/12/31 19:00～2024/1/1 1:00

地點：台東市海濱公園

主持人：黃豪平、DJ咖啡糖賢齡

卡司：陳綺貞、張震嶽、瘦子E.SO、魏如萱、楊乃文、告五人、大淵MUTA、小春Kenzy、吳獻Osean等

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