迎接2024年「最後一場跨年煙火+第一道曙光」！ 全台地圖詳解「6時3分最早日出」在這裡

2023年進入最後倒數了，大家規劃好跨年及迎曙光活動了嗎？ 交通部觀光署貼心彙整全台6個國家風景區及3個主題樂園跨年或迎曙光活動資訊，而臺北天文館最新精算「2024年元旦曙光地圖」，告訴大家2024年全國第一道民用曙光在花蓮，還製作線上互動地圖讓民眾查詢與日出最接近的時刻哦！

交通部觀光署彙整多個跨年及迎曙光活動，圖為義大世界跨年煙火秀。圖／交通部觀光署提供

2023的最後一天，大家可選擇到阿里山太平雲梯遠眺最後一抹晚霞，可到梨山、谷關、日月潭風景區美景中或麗寶樂園、劍湖山世界、義大遊樂世界等樂園裡，欣賞演唱會及跨年煙火秀，一起倒數歡送2023年。

迎接嶄新的一年，馬祖也特別舉辦2024微光嘉年華活動點燈晚會及元旦大聲公比賽，元旦可到東北角欣賞龜山朝日、阿里山聆聽最具氣質的日出印象音樂會、梨山參加高海拔升旗典禮，或西拉雅元旦大圳之路健走，沐浴在2024晨曦中，祈求新的一年平安又好運！

全台跨年迎曙光活動一次看。圖／觀光署提供

圖為花蓮曙光。圖／花蓮縣政府提供

想更精準地追元旦第一道曙光、賞日出嗎？ 臺北天文館精算出2024年全國第一道民用曙光將在「清晨6時3分出現於花蓮縣柏南山」，而全國最早日出也在柏南山，為6時28分0秒。不過柏南山海拔高達3,443公尺，抵達不易，若要在臺灣本島平地追元旦日出，最早是在「鵝鑾鼻燈塔的6時34分11秒」，離島則為「蘭嶼的6時29分7秒」。

圖／臺北市立天文科學教育館官網

天文觀測上，當太陽在地平線下18度時，所產生的曙光就會使6等星開始消失，稱為「天文曙光」。而通常人們所稱的最早曙光是指「民用曙光」，此時太陽中心點在地平線下6度，天空已明顯轉亮，可以看見地面景物，所以一般「追曙光」時參考民用曙光時刻較符合生活經驗，若想體驗天空由暗轉亮的過程，則可參考「2024年元旦曙光地圖」提早來等待。

臺北天文館特別製作了能精算出國內任何地點，元旦第一道曙光與日出時間的線上互動程式「2024年元旦曙光地圖」，讓大家參考迎接新年最精彩的一剎那！

圖／臺北市立天文科學教育館官網

圖／交通部觀光署提供

圖／交通部觀光署提供