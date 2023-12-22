台中最強跨年三大亮點：場地最大、卡司最強、180秒煙火

記者會公布台中跨年晚會超強陣容。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】「2024幸福龍來－台中跨年夜」今年在台中水湳中央公園登場，記者會完整公布跨年超強陣容，最強人氣組合「九澤 CP」陳零九、邱鋒澤更驚喜現身演唱，吸引粉絲到場應援大合唱，High 翻現場！

台中市政府新聞局長鄭照新表示，這次跨年晚會有3大亮點，首先，跨年晚會水湳中央公園場地 67公頃，全台最大，去年容納超過20萬人湧入；第二，今年卡司全國最強，不僅邀請到國際巨星 JESSI，還邀請許多大咖藝人來台中演出，保證無冷場；第三，市府準備總長180秒高潮迭起的煙火秀，盛大迎接龍年到來，帶給大家最棒、最幸福的龍年跨年夜！

▲最強人氣組合「九澤CP」陳零九、邱鋒澤將來台中跨年演出。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

鄭局長說明，這次中央公園跨年主視覺有滿滿的台中味，加入太陽餅、薩克斯風、麻薏和台中發源的珍珠奶茶等元素，讓大家能一眼看出是台中跨年。新聞局表示，跨年晚會將由金鐘主持人阿Ken、蔡尚樺掌舵，大馬才子黃明志也率領數10位辣妹舞團打頭陣，跨年倒數後，三金歌王盧廣仲則將以小個唱形式登場；午夜倒數前，則祭出重磅「雙壓軸」，由全能小天王周湯豪帶來經典新編組曲，另一大亮點是請到紅遍全亞洲的韓國嘻哈女王 JESSI 空降台中，據了解，JESSI 將演出近40分鐘，讓台灣粉絲大飽耳福、聽得盡興，她本人也預告將為首次海外跨年秀設計「驚喜大彩蛋」。

新聞局提到，今年倒數時刻將精心安排約3分鐘璀璨煙火秀，包含專為台中跨年設計獨特的馬卡龍七彩煙火，還有各式觀眾喜愛的愛心、笑臉、水母等造型高空彈，設計風格相當繽紛多元，不管是華麗優雅、磅薄熱鬧，或活潑圖樣的璀璨煙火都有，在2024年第一刻，點亮全台戶外活動最大場地－水湳中央公園，帶給市民滿滿幸福感。

▲台中跨年將有交通管制，鼓勵民眾可透過捷運加步行方式前往會場。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

另交通方面，因會場鄰近捷運站，鼓勵民眾可透過捷運加步行方式前往會場，市府也在甘肅路規劃人行專用通道，沿途設有交通管制設施，維護民眾步行安全，也請大家耐心配合員警指揮。交通局長葉昭甫補充，市府也規劃市府線、松竹線、水湳線3條免費接駁路線，提升轉乘便利性，配合活動時間，接駁車由接駁站往會場接駁時間為17:30-23:00；由會場往接駁站的接駁時間則為20:00至隔日01:30，班次約10至15分鐘一班，坐滿或時間到及發車，歡迎民眾多加利用。

此外，會場南北側皆備有適量汽、機車停車場，逢甲商圈周邊也有停車空間，加上捷運沿線停車場，約可提供汽車近9,000格、機車5,400格停車位；但因停車空間有限，請民眾出發前先上「臺中市停車導引系統」網站查詢剩餘車格，掃 QR code 即可獲得22場活動會場周邊停車剩餘資訊，若已無停車空間，請民眾轉乘大眾運輸工具前往會場，省時又便利！

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