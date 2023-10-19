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「京華廣場」確定了！融合商辦娛樂與美食，還有「X電影廳」首創270度3面螢幕

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／威京集團提供
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可以期待了！2026年威京集團將隆重重新打造全新的「京華廣場」。佔地近5000坪，由四座相連的建築構成，共擁有19層地上和7層地下，將成為商辦、美食、娛樂與展覽的多功能綜合場所，還有超狂「X影廳」全新270度三面螢幕，預計將注入全新都市新能量，值得期待。

圖／威京集團提供
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不同於以往的「親子」概念，全新的「京華廣場」將成為商辦和會議的重要據點，提供高品質的辦公空間，並設有多功能會議廳。此外最重要的是打造全新信義區2.0，品味各式美食、購買商城與最新科技電影廳，不論讀者是上班族還是下班族都能滿足多重需求，同時，京華廣場預計也將成為周遭大巨蛋及信義區中第三個大型商業區，形成「黃金鐵三角」。

圖／威京集團提供
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值得一提的是，「喜滿客CMK PARK」電影院也將進駐，目前規劃位於地下一樓至地下二樓，除此外還包含了2樓的展覽空間，以及1樓的近30家主題餐廳，共同組成了美食街。最終地下一樓則打造為「多媒體會議廳」，還擁有9個電影影廳，此外，大樓頂層甚至天臺還可變身為露天電影院，幾乎可以滿足不同的觀影體驗。

圖／威京集團提供
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不過，最引人期待的還是全新的「X影廳」，這個影廳號稱以270度三面螢幕著稱，能夠播放多角度的電影，甚至演唱會直播等特殊節目。這將是台灣第一個擁有三面屏幕的影廳。京華廣場目前預計2026年完工，敬請期待吧！

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