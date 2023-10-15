長達13分14秒！ 「淡水1314跨河煙火秀」施放時間曝光 全台最早施放跨年煙火

2024跨年即將到來，最新傳出「淡水1314跨河煙火秀」預計將會在今年12月31日20點24分施放，迎來13分14秒煙火秀，去年的新北煙火秀堪稱為全台最長距離跨年煙火，煙火佈彈線有一公里長，而新北將再次成全台最早施放花火的縣市，一樣令人十分期待。

新北市府今年再度在淡水舉辦跨河煙火夜。本報資料圖

全台跨年夜首發煙火，選在20時24分施放，也蘊含著迎接充滿希望的2024年，據ettoday旅遊雲最新報導，今年底「新北跨河煙火秀」比照往年一樣不在凌晨0點發，預計在12月31日20點24分施放長達13分14秒煙火，發數達2萬發，比去年1.4萬發還更多，至於主題、施放範圍等細節都還在籌畫中，有望擴大施放面積，期望媲美澳洲雪梨煙火秀。

歷屆跨河煙火秀施放。圖／新北市高灘處提供

歷屆跨河煙火秀施放，在淡水漁人碼頭及八里左岸河濱公園都能欣賞。圖／新北市觀旅局提供

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新北將捷金鬱金香酒店推出三天兩夜「跨年住房專案」。圖／將捷金鬱金香飯店提供

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