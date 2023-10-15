長達13分14秒！ 「淡水1314跨河煙火秀」施放時間曝光 全台最早施放跨年煙火
2024跨年即將到來，最新傳出「淡水1314跨河煙火秀」預計將會在今年12月31日20點24分施放，迎來13分14秒煙火秀，去年的新北煙火秀堪稱為全台最長距離跨年煙火，煙火佈彈線有一公里長，而新北將再次成全台最早施放花火的縣市，一樣令人十分期待。
全台跨年夜首發煙火，選在20時24分施放，也蘊含著迎接充滿希望的2024年，據ettoday旅遊雲最新報導，今年底「新北跨河煙火秀」比照往年一樣不在凌晨0點發，預計在12月31日20點24分施放長達13分14秒煙火，發數達2萬發，比去年1.4萬發還更多，至於主題、施放範圍等細節都還在籌畫中，有望擴大施放面積，期望媲美澳洲雪梨煙火秀。
「將捷金鬱金香酒店」擁有觀賞煙火絕佳位置，10月15日前預訂跨年住房專案即享免收1成服務費的早鳥優惠，三天兩夜「跨年住房專案」，雙人入住每房14,500元起，含一日河畔餐廳全自助晚餐或12月31日貝殼廳中式BBQ晚餐二擇一；以及兩日河畔餐廳早餐，且每房贈送冬季暖身好禮、跨年派對組各乙組，再依計價大人數加贈國賓影城電影票、兒童遊戲室2大2小不限時使用券，以及送夕陽派對、煙火秀免費入場的跨年專屬活動，想要卡位的民眾可把握最後機會！
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