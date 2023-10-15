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大陸網紅Sean結束環台！ 親吐「受寵若驚」 見識到了台灣人的這件事

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝「Sean逛吃TV」YouTube
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大陸網紅Sean結束環台了！ 10多年前移居泰國清邁、經營「Sean逛吃TV」YouTube頻道的杭州網紅肖恩（Sean），從來沒有來過台灣的他，上個月搭上首批第三地陸客來台旅行，環台記錄各地美食小吃，近日離開前也不忘分享感想，大讚台灣人的「溫良恭儉讓」並直呼「受寵若驚」。

圖／翻攝「Sean逛吃TV」YouTube
圖／翻攝「Sean逛吃TV」YouTube

Sean來台灣約2週的時間，期間走訪如台北101、故宫博物院，中正紀念堂、寧夏夜市、日月潭、台南花園夜市和大東東夜市、台中逢甲夜市等，在逛吃的過程中，與台灣各行各業互動，自然呈現出台灣人的熱情與善良，一路記錄來台到處吃小吃的影音，整個旅程當中讓他出乎意料的是，莫名其妙的在台灣就出名了。

近日在YouTube頻道「Sean逛吃TV」上傳離開台灣前的分享影片，他表示「這一趟在台灣之行覺得真的是，超乎想像的好玩。」、「所有一切的時候，都會有人來跟我們熱情的打招呼，然後和我們來合影。」、「確實有點受寵若驚。」

圖／翻攝「Sean逛吃TV」YouTube
圖／翻攝「Sean逛吃TV」YouTube

更直言，「這一趟台灣之行確實給我的感受非常深，讓我真正見識到了台灣人的溫良恭儉讓，這個是之前沒有想到會這麼的愉快，這一趟行程。」到了旅行後期他走到哪裡都會被粉絲認出，讓他自己都打趣說，這樣我回清邁沒人認得我，我會很不習慣。

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