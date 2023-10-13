週末開逛新夜市！ 「台中漁人町、台南大益、屏東新潮州」 中南部3處新興美食小吃踩點去

中南部朋友的最新探點快收藏！有台版築地市場暱稱的「漁人町星光市集」，以及緊鄰南紡購物中心最新開幕的「大益夜市」，屏東潮州夜市轉移陣地轉型合法的「新潮州夜市」，夜貓們逛街找美食，深夜肚子餓不怕沒地方去了！

◎台中 漁人町星光市集

圖／漁人町日本星光市集提供

台中魚市場華麗變身！將傳統魚市場入夜後，打造出佔地700坪的「漁人町日本星光市集」，每週四至週日營業至凌晨2點，共設計118個日式木造攤位以及日系祭典造景，串聯了70家在地業者，以深夜小吃、美食為概念，匯集各式新鮮海味，有生魚片、烤魚、炸蚵仔，現場還有台灣深夜小吃、限定小市、胖卡餐車聚落等。

這裡不僅好吃、好玩，還超級好拍，有日式超大型裝置藝術、吉祥物丸將、日本燈籠造景，每個角度都仿佛置身於日本！

圖／漁人町日本星光市集提供

漁人町星光市集

地址：台中市南屯區環中路四段2號

營業時間：每週四至週日，18:00~02:00

◎台南 大益夜市

台南東區「大益夜市」。記者李文德／攝影

有「台南版信義區」之稱的平實營區重劃區，新開1處大益夜市，位在南紡購物中心斜對面，自10月份啟動每週四、六、日營運，約有美食攤商250家、娛樂百貨攤商200家，「大益夜市」地理位置絕佳，有千坪腹地，交通相當便利，除了自設停車位，南紡購物中心停車場及周邊停車位，不用擔心停車問題。

大益夜市

地址：台南市東區建東街79巷939號

營業時間：週四、週六至週日，18:00~00:00

◎屏東 新潮州夜市

屏東潮州夜市重生。記者張已亷／攝影

屏東在地逾半世紀的潮州夜市，原位於屏東縣潮州鎮中洲路，因長期占用道路擺攤屢遭民眾檢舉並開罰，在潮州鎮公所協助攤商轉移陣地轉型合法化後，在愛國路靠近吉星路段500公尺成立「新潮州夜市」，也成為潮州鎮的首個合法夜市，攤商週一、週五可在此合法營業，營業時間下午3時至晚間12時，項目為百貨、五金、玩具、衣飾、飲食、蔬果等。

屏東潮州夜市重生。記者張已亷／攝影

新潮州夜市

地址：屏東縣潮州鎮愛國路至吉星路口

營業時間：週一、週五，16:00~23:59

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