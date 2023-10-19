震驚！ 開業28年「墾丁麥當勞」傳結束營業 網友不捨嘆：可惜了
墾丁的旅遊回憶又少一家！ 開業28年的墾丁大街麥當勞，是不少當地人和遊客的共同回憶，但近日卻傳出結束營業！不少網友得知後紛紛表示不捨「可惜了」、「麥當勞、肯德基都沒了，時代的眼淚」。
10月初小犬颱風過境期間，墾丁麥當勞屋頂招牌被強風吹歪的畫面還登上各大媒體版面，沒想到換上新招牌沒幾天就突然撤出所有設備，目前網路已顯示「停止營業」。臉書粉專「舌尖上的恆春」昨（19）日也貼出招牌拆除後的照片，表示「長大那麼大第一次看到有麥當勞不做了（據說風災受損太嚴重等等因素）」。
麥當勞驚傳退出墾丁大街，消息一出，許多網友忍不住哀嚎，「這樣以後墾丁大街要吃什麼！！」、「充滿回憶的麥當當」、「墾丁大街上CP值最高的店關了」、「這樣去墾丁就不知道有什麼可以吃了…」、「可惜了，相對來說最平民的價格」。
據《自由時報》報導，麥當屏東墾丁餐廳為1995年3月開業，在地經營超過28年。台灣麥當勞總部指出，基於整體商業考量，「屏東墾丁餐廳」已於10月初結束營業，鄰近商圈仍有「恆春恆公餐廳」繼續為恆春居民服務。
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