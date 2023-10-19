快訊

解謎王文興／從《現代文學》到任教台大中文被開除 遭遇各種政治力左右

餵孩子生吃山羌肝臟挨罰！網紅7寶媽再被挖黑料 疑「違法導購醫材」

新人上半天就離職！1周後「想回鍋」人資傻眼 內行揭暗黑真相

震驚！ 開業28年「墾丁麥當勞」傳結束營業 網友不捨嘆：可惜了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
麥當勞-屏東墾丁餐廳。圖／翻攝Google map
麥當勞-屏東墾丁餐廳。圖／翻攝Google map

墾丁的旅遊回憶又少一家！ 開業28年的墾丁大街麥當勞，是不少當地人和遊客的共同回憶，但近日卻傳出結束營業！不少網友得知後紛紛表示不捨「可惜了」、「麥當勞、肯德基都沒了，時代的眼淚」。

麥當勞-屏東墾丁餐廳。圖／翻攝Google map
麥當勞-屏東墾丁餐廳。圖／翻攝Google map

10月初小犬颱風過境期間，墾丁麥當勞屋頂招牌被強風吹歪的畫面還登上各大媒體版面，沒想到換上新招牌沒幾天就突然撤出所有設備，目前網路已顯示「停止營業」。臉書粉專「舌尖上的恆春」昨（19）日也貼出招牌拆除後的照片，表示「長大那麼大第一次看到有麥當勞不做了（據說風災受損太嚴重等等因素）」。

10月初小犬颱風過境期間，墾丁麥當勞屋頂招牌被強風吹歪的畫面。記者劉學聖／攝影
10月初小犬颱風過境期間，墾丁麥當勞屋頂招牌被強風吹歪的畫面。記者劉學聖／攝影

麥當勞驚傳退出墾丁大街，消息一出，許多網友忍不住哀嚎，「這樣以後墾丁大街要吃什麼！！」、「充滿回憶的麥當當」、「墾丁大街上CP值最高的店關了」、「這樣去墾丁就不知道有什麼可以吃了…」、「可惜了，相對來說最平民的價格」。

據《自由時報》報導，麥當屏東墾丁餐廳為1995年3月開業，在地經營超過28年。台灣麥當勞總部指出，基於整體商業考量，「屏東墾丁餐廳」已於10月初結束營業，鄰近商圈仍有「恆春恆公餐廳」繼續為恆春居民服務。

延伸閱讀：

在煙火中看煙火！「12／31台北101觀景台」早鳥預約優惠再免費送美酒與佳餚

長達13分14秒！ 「淡水1314跨河煙火秀」施放時間曝光 全台最早施放跨年煙火

相關新聞

震驚！ 開業28年「墾丁麥當勞」傳結束營業 網友不捨嘆：可惜了

震驚！ 開業28年「墾丁麥當勞」傳結束營業 網友不捨嘆：可惜了

明晚開賣！ 「樂桃航空」萬聖節促銷 飛日本單程未稅1440元起

不只台灣虎航推出萬聖節機票優惠活動，樂桃航空也在官方網站宣布「萬聖節促銷」活動，飛日本機票單程未稅1440元起。明天晚上8時開賣，至22日晚上11時59分。搭乘期間自10月29日至2024年1月31日。

上午10時開搶！ 台灣虎航優惠機票又來了 日韓泰越澳899元起

說走就走！台灣虎航推出「不出遊就搗蛋 Trick or Trip」促銷活動，日韓泰越澳的機票單程未稅899元起，今天上午...

高雄漢來三麗鷗主題房11月打6折！Kitty慶生 平日限量

擁有全球無數粉絲的Hello Kitty即將邁入50周年，高雄漢來三麗鷗主題房為了歡慶Hello Kitty 11月1日...

在煙火中看煙火！「12／31台北101觀景台」早鳥預約優惠再免費送美酒與佳餚

2023年也過了四分之三了，每年的12月31日都是令人期待迎接新年的日子。這回台北101觀景台將推出一場獨一無二的「跨年星空派對」，直接感受「在煙火中看煙火」的獨家體驗，還能現場欣賞Live Band音樂表演、品味微醺美酒和享受限定美食，絕對是跨年夜嗨到最高點的最佳去處！現在kkday早鳥優惠價為2,520元，趕快揪團預約卡位起來！

航空迷注意！松山機場觀景台即日起暫停開放 將迎「全新面貌」網盼：改善通風

航空迷注意！松山機場是不少攝影愛好者拍飛機的好地方，自101年啟用至今已超過十個年頭。松山機場貼出公告，觀景台因相關設備老舊且適逢歲修，自即日起暫停開放，並透露屆時將以全新面貌回歸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。