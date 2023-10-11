飯店界最神秘人員！ 她幸運遇上「金鑰匙」達成心願　揭開「隱藏式服務」網嗨翻

出門旅遊入住飯店時，是否曾注意到接待人員的衣領上有著「金色鑰匙徽章」？如果正好是有兩把金色的鑰匙，可能就是幸運遇到上了「飯店界奧斯卡」之稱的金鑰匙神秘人員！近日就有民眾在台北某飯店遇到傳說中的「金鑰匙」，周到服務讓她忍不住驚呼：「真的很神！」。

一位女網友在《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私 》臉書社團PO文分享，日前入住飯店時遇到傳說中的「金鑰匙」，見到對方身上別著金燦燦的「交叉金鑰匙」，馬上讓她眼睛為之一亮，立刻請對方幫忙訂餐廳，原PO介紹：「金鑰匙真的很神，可以幫忙訂很難訂的餐廳、買演唱會門票、幫忙解答旅遊疑難雜症，有遇到一定要多問問他們問題，可以遇到真的覺得好幸運～」

圖／翻攝 好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私臉書社團

金鑰匙也對原PO說「我們不是無所不能，但我們會極盡全能幫助大家」，讓她整個超感動，覺得能遇到金鑰匙真是太幸運了，不過原PO也強調「可以遇到是幸運，但請大家不要濫用，可以訂到是幸運，訂不到也是正常哦」。

網友看了此一經歷狂推「長知識了」，也立刻吸引將萬名網友朝聖，紛紛熱絡分享經驗「在JR東日本大飯店的行政酒廊遇過二位」、「在大倉久和遇過，直接拿一台小車車安撫我家兒子」、「暑假在高雄洲際見到一位，我跟女兒也好興奮」、「有把金鑰匙已經離開飯店業了，這位子不簡單，但希望大家不要太過度濫用，飯店每位員工都可以幫忙大家的」。

圖／翻攝 好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私臉書社團

替大家揭開「金鑰匙」神秘面紗，根據維基百科，國際旅館金鑰匙協會為旅館大廳服務人員的協會，金鑰匙組織成立的目的，是交換專業知識和互相協助解決執業過程中難以解決的困難，以及培育並整合全球最優秀、最頂尖的飯店禮賓司服務人員。

金鑰匙組織擁有龐大的跨國人脈網與資料庫，完成訂高級餐廳、買演唱會票等服務，想要獲頒金鑰匙資格、加入正式會員條件相當嚴苛，得具備五年以上飯店大廳工作經驗，其中兩年是禮賓部主管職，還得精通2-3種語言，再由兩位正式會員推薦才有報考資格，經多項考試、評審後才能入會。而截至2023年1月統計，台灣目前僅有26名飯店禮賓人員拿到金鑰匙認證。

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