國旅下不了手！ 主播預訂春節4間房2晚「要價逾10萬」 嚇到改宅在家打通宵麻將

國旅太貴下不了手！ 台視主播王軍凱近日秀出一張「飯店訂房確認書」的圖片，表示原本計畫2024農曆春節要到中部旅行，沒想到預訂2晚4間房間的總金額超過10萬元台幣，最後思考決定把錢省下來，「明年春節決定在家裡打麻將打到天昏地老！」

王軍凱10日在臉書發表，明年農曆過年原本想到中部走走，2晚4間房總金額10萬320元，「問了一間雖然什麼公共設施，但口碑品質不錯的酒店，4間房兩晚超過10萬，想了想，還是把錢省下來好了。」

圖／翻攝王軍凱 台視氣象非凡新聞臉書

他同時表示「自從主持NEWS金探號以後，很多人都以為我去哪都是被招待」，趁著此回說明「其實我出遊9成5都是自己真金白銀自己花錢，因為自己花錢，才心安理得，我才能說實話」，除了「2年前的春節(感染新冠病毒)，被抓去隔離旅館住了12晚，沒有花半毛錢。」是印象中被免費招待住的最過癮的，以此自我揶揄。

不少網友看見此報價確認書，覺得「台灣實在太離譜」、「10萬元建議出國」、「窮到只能出國玩了」，也有人客觀指出，「兩晚10萬我覺得不是重點，重點是在於酒店能給什麼樣的對等的服務！」王軍凱也按讚回應「真的是如此！」

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