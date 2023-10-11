開工不憂鬱！ 星巴克指定10品項、超商咖啡「買一送一」 星冰樂、那堤、卡布奇諾統統有

4天雙十連假結束了，快來看看連鎖咖啡和超商祭出的開工優惠收心操，星巴克於10/11的11：00-20：00祭出多款指定飲品「買1送1」，包含焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤、星冰樂系列統統有；7-ELEVEN則在10/11推出CITY CAFE大杯美式咖啡、大杯卡布奇諾「買1送1」，OKmart還有「銅板經濟早餐」，讓民眾收心上班上課不憂鬱！

●星巴克

星巴克推出收心優惠「指定品項好友分享」，10/11上午11點起至晚上8點，凡至星巴克門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的指定品項飲料，即享買一送一，包含冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、草莓風味星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂等10款指定飲品。每人每次至多「買2送2」，飲料限當場一次領取。

圖／星巴克官網

●7-ELEVEN

7-ELEVEN門市10月6日至10月10日推出CITY CAFE特大杯美式咖啡、CITY PRIMA大杯精品美式咖啡、CTIY TEA現萃茶英式紅茶／冰淇淋紅茶可享同品項買2送2；CITY CAFE特大杯拿鐵／大杯卡布奇諾、CITY PRIMA大杯精品拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶可享同品項買2送1。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN 10/11「行動隨時取OPEN POINT APP」，推出CITY CAFE大杯美式咖啡、大杯卡布奇諾「買1送1」、CITY TEA現萃茶經典純奶茶「買2送1」；黑松沙士PET600、黑松FIN好菌補給飲料PET580、可樂果豌豆酥(酷辣)「買4送2」；熱狗任選3件77元、大亨堡任選3件99元，還可以賺OPEN POINT點數回饋，數量有限，售完為止。

●OKmart

OKmart全台門市10/11推出「OKCAFE咖啡買2送1」優惠活動，凡購買大杯莊園級美式/拿鐵，或大杯濃厚莊園級美式/拿鐵，不限冰熱飲享同品項買2送1。此外，最新「銅板經濟早餐」系列，以中杯OKCAFE莊園級拿鐵享49元、59元組合，像是配合咖啡墨西哥麵包、香蒜麵包等，即享銅板價49元優惠；還可選擇多項芋頭系列麵包，即享銅板價59元優惠。

OKmart全台門市10月6日至10月10日購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵或大杯濃厚莊園級美式咖啡、拿鐵（不限冷熱飲）可享同品項買2送1。圖／OKmart提供

●萊爾富

開工日幫民眾補充元氣，萊爾富門市10/11享大杯美式咖啡2杯特價66元、大杯拿鐵2杯特價88元，推出4款究柔系列夾心吐司新品，包含售價38元的究柔-雞蛋沙拉夾心吐司、鮪魚夾心吐司」與售價30元的究柔-巧克力夾心吐司、芋頭夾心吐司，10/17前搭配指定飲品，享合購價49元起。

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