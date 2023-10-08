再現絕版「焦冰奶」！全家聯名奶茶激似「麥當勞焦糖奶茶」 網興奮：真的很像

復刻麥當勞焦糖奶茶！超商各式奶茶是不少人選擇早午餐時的搭配首選，各廠牌及口味琳瑯滿目。近日，有網友在全家便利商店喝到一款奶茶，直呼「喝到記憶中的味道」，並PO文分享到臉書社團掀起熱議，吸引其他網友回應「這個很好喝」、「有麥當勞的味道ㄟ」等。

麥當勞奶茶示意圖。圖／麥當勞提供

是記憶中的奶茶！日前，有網友在臉書社團PO文表示「終於又喝到記憶中的味道」，吸引網友目光並引發討論。原來是該網友分享了全家便利商店的新品「黃金焦糖奶茶」，是與日本起司塔品牌「PABLO」獨家聯名推出，原PO透露「跟以前的麥當勞(焦糖)奶茶好像」，吸引不少人圍觀，喝過的網友也讚道「這款真D好喝」、「我也好愛這款」、「真的很像」。

網友在臉書社團分享這款超商奶茶味道激似麥當勞焦糖奶茶引發討論。圖／摘自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」(網友Uie Wang)

圖／IG@jyun791004授權

此外，也有許多網友躍躍欲試，留言表示「想念麥當當奶茶，希望能喝這款找出回憶」、「真的假的，我好懷念」、「哇～全家會不會馬上缺貨了」。同時，也有網友分享，該款「黃金焦糖奶茶」目前有2瓶59元的優惠，建議大家可以趁優惠嘗試一波，看看能不能喚起記憶中的滋味。

全家便利商店與日本起司塔品牌「PABLO」獨家推出的「黃金焦糖奶茶」讓網友直呼「喝到記憶中的味道」。圖／全家便利商店提供

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