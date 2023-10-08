再現絕版「焦冰奶」！全家聯名奶茶激似「麥當勞焦糖奶茶」 網興奮：真的很像
復刻麥當勞焦糖奶茶！超商各式奶茶是不少人選擇早午餐時的搭配首選，各廠牌及口味琳瑯滿目。近日，有網友在全家便利商店喝到一款奶茶，直呼「喝到記憶中的味道」，並PO文分享到臉書社團掀起熱議，吸引其他網友回應「這個很好喝」、「有麥當勞的味道ㄟ」等。
是記憶中的奶茶！日前，有網友在臉書社團PO文表示「終於又喝到記憶中的味道」，吸引網友目光並引發討論。原來是該網友分享了全家便利商店的新品「黃金焦糖奶茶」，是與日本起司塔品牌「PABLO」獨家聯名推出，原PO透露「跟以前的麥當勞(焦糖)奶茶好像」，吸引不少人圍觀，喝過的網友也讚道「這款真D好喝」、「我也好愛這款」、「真的很像」。
此外，也有許多網友躍躍欲試，留言表示「想念麥當當奶茶，希望能喝這款找出回憶」、「真的假的，我好懷念」、「哇～全家會不會馬上缺貨了」。同時，也有網友分享，該款「黃金焦糖奶茶」目前有2瓶59元的優惠，建議大家可以趁優惠嘗試一波，看看能不能喚起記憶中的滋味。
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