秋意濃！星巴克秋季新飲品「葛粉那堤、烤地瓜布蕾瑪奇朵」暖心開賣，萬聖周邊俏皮實用讓人剁手手

星巴克10月新品報報！氣溫轉涼、秋意漸濃，星巴克推出新一波秋季飲品，除了第一波的熱銷全球冰搖咖啡外，本次帶來充滿咀嚼感的新款那堤及瑪奇朵，為今秋更增添一份甜蜜與幸福感。此外，10月也是搞怪的月份，星巴克將變裝精靈及可愛小貓等元素加入周邊商品中，提前為萬聖預熱，濃厚的萬聖氣息即將襲來。

星巴克最新一波秋季新品「烤地瓜布蕾風味瑪奇朵」與「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」。圖／星巴克提供

星巴克今秋最新飲品再一波，除了全球熱銷的「冰搖黑糖肉桂燕麥奶咖啡」、口感香脆的「冰搖岩鹽焦糖風味燕麥奶咖啡」外，最新一波秋季新品為秋意濃「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」與「烤地瓜布蕾風味瑪奇朵」，將於10/4溫馨開賣。「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」吃得到Q彈香甜的黑糖葛粉，與經典紅茶、滑順燕麥奶相結合，讓人一口接一口喝不停；而「烤地瓜布蕾風味瑪奇朵」則將在地好味「烤地瓜」融入義式濃縮咖啡與牛奶中，布蕾為飲品增添香甜與濃郁口感，十分適合秋天微涼的氣息。

值得一提的是，新品中的「黑糖葛粉」也能以20元單獨加價至任何飲品，不論是搭配那堤還是星冰樂都合適，咀嚼控可千萬別錯過啦！而那堤咖啡系列也都可更換為奶類選擇，包含牛奶、杏仁堅果奶、豆奶、椰奶等，客製屬於自己的秋季新飲品。

經典紅茶葛粉燕麥拿堤，售價(Tall)160元、(Grande)175元、(Venti)190元。圖／星巴克提供

烤地瓜布蕾風味瑪奇朵，售價(Tall)145元、(Grande)160元、(Venti)175元。圖／星巴克提供

此外，星巴克再度與行動支付合作祭出優惠，10/4至10/15，凡於指定星巴克實體門市使用LINE Pay全額付款，單筆原價購買萬聖新品「烤地瓜布蕾風味瑪奇朵(冰/熱)」或「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」任一大杯(含)以上，額外贈LINE POINTS 20點回饋。還有深受網友喜愛的送禮平台「LINE Pay星巴克星意禮」，也將於10/4同步推出「烤地瓜布蕾風味瑪奇朵(冰/熱)」或「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」特大杯單一價135元（原價175～190元）；加碼再推「起司蛋糕那堤組合」套餐價120元（原價250元），含特大杯那堤(冰/熱)及經典起司蛋糕。

新輕食「舒肥雞鮮蔬帕里尼」及「鮮蔬水果杯」。圖／星巴克提供

而輕食甜點部分，新輕食「舒肥雞鮮蔬帕里尼」一次吃得到各式蔬果、多汁舒肥雞肉片及提香順滑青醬，營養均衡無負擔，另有「鮮蔬水果杯」可供選擇；新上市「星巴克雙饗派對桶」呼應萬聖元素，派對提桶繽紛可愛，內含焦糖可可風味爆米花及松露海鹽星格脆，甜鹹都有，大人小孩都超愛。

新上市「星巴克雙饗派對桶」呼應萬聖元素，內含焦糖可可風味爆米花及松露海鹽星格脆。圖／星巴克提供

不給糖就搗蛋！星巴克為迎接月底的萬聖節，特別以變裝精靈與害羞小貓為主題，搭配復古色調的卡通風格，推出萬聖逗趣俏皮的杯子系列，像是應景南瓜造型「傑克南瓜馬克杯」、黑暗中可發光的「萬聖驚喜不鏽鋼TOGO冷水杯」及水晶球造型「滑板黑貓水球馬克杯」等。而包袋系列也有萬聖主題，傳統風格的茄芷袋加入星巴克元素，兼顧傳統、現代時尚及實用，更多商品詳請可見星巴克官網查詢。

星巴克萬聖系列周邊商品。圖／星巴克提供

星巴克萬聖系列周邊商品。圖／星巴克提供

星巴克包袋系列新品。圖／星巴克提供

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